運輸藍圖｜北港島線至2046都興建無期　加強北都與港島連繫

運輸及物流局局長林世雄今日（12日）公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，交代十年前《鐵路發展策略2014》倡建的北港島線，及南港島線西段的最新方案。



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運輸及物流局局長林世雄率常任秘書長陳美寶、路政署署長陳派明、運輸署署長李頌恩和運輸及物流局副秘書長黃珮玟出席記者會。

近年多項交通基建工程動工，政府亦提出多項新交通規劃，不過部份舊有計劃或胎食腹中。運輸及物流局今日（12日）公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，提到大約10年前於《鐵路發展策略2014》倡建的北港島線，當局最新說法指，由於港島線的容量將因應信號系統提升而增加，而且一些大型規劃例如明日大嶼、北部都會區會改變香港居住和就業人口分布，故直至2046年，都沒有迫切性推展北港島線。不過當局亦補充，會適時檢視該線的需要性。

至於南港島線西段，當局指受重鐵爬升能力所限，部份路段須深入地底，令到運輸及成本效益不理想，故正研究是否有合適的替代運輸系統可滿足該線需求，目標2024年內敲定合適技術方案。

運輸及物流局副秘書長黃珮玟表示，長遠而言，在三個地區的運輸需求仍然相當高，包括：

1/ 北部都會區內東、西和跨境連接

2/ 北都和維港都會區的南北連接

3/ 將軍澳對外的連接

她表示，策略性研究去年底公布，會興建三條策略性鐵路和三條主要幹道，即三鐵三路，當局仔細研究諮詢意見後，策略性研究建議改善三鐵三路方案，以及在北都東面增加兩鐵一路，包括：

1/ 北環線的東延線

2/ 新界的東北線

3/ 以及北都公路新界北

至於三鐵三路改善方案，包括在中鐵線設置東北荃灣、東北葵涌，以及荃景圍三個中途站，並會在荃灣線西延至荃景圍站，令中鐵線和荃灣線可接駁。

另一改善方案在沙田繞道，當局會在沙田繞道主隧道增建支路，連接到城隧公路，令東北道路使用者可直接往返荃灣。

另一改善方案則在將軍澳—油塘隧道，為增加將油隧道與港島東和九龍東的連接，當局將在油塘出口增加一條連接路，直接接駁到觀塘繞道，以及東區海底隧道。

在將軍澳線南延線方面，黃珮玟表示，明白市民對將軍澳填海的關注，故會減少鐵路用地，以及露出海面的面積。

她又指，政府亦擬引入智慧綠色集體運輸系統，為缺乏空間和乘客量較低的地區提供交通接駁服務，經初步研究後，政府建議在東九龍、啟德和洪水橋／廈村建設相關系統。她表示，聽到社會有不少聲音，指希望東九龍項目能涵蓋更多範圍，惟研究後發現當中的困難不少，須進一步研究，但考慮到本港是首次引入綠色集體運輸系統，亦希望早日落成，故計劃以現有走線作基礎，並在明年下半年邀請本地、國內外營運商提交意向書，並就擴展和調整系統提交意見。

在北都和維港都會區連接方面，她又提到，預期在將來的繁忙時段，南行和北行均會增加，即使北都和交椅洲人工島將可提供不少就業機會，預期仍會有一部份居民會在區外上班，以現時香港島為例，以2021年人口普查資料，港島在職人口和就業數目比例是1:2，預期日後北都和明日大嶼都會有一樣的情況，仍會有一部份居民在區外工作。

她表示，當局為加強北都和港島的連繫，將會在港島東面中部和西面，加設兩個往返兩個都會區的運輸走廊。她指，在鐵路方面，當局將在港島西部和中部各增設一條鐵路，亦即中鐵線和港島西至中部鐵路。

在道路方面，她表示，政府將推展沙田繞道、屯門繞道、11號幹線、青衣至大嶼山連接路，以及港島西至大嶼山東北連接路，以及相關主要幹道改善工程，預期竣工後，在東面往返兩個都會區的主要連接路的整體道路容量，將會增加六至七成；至於西面則視乎路段，南北走向主要連接路走廊的整體道路容量則可增加六成至一倍。

她表示，推展基建運輸項目涉及大量財政和人力資源，政府會因應每個項目的詳情，獨立審視每一個項目的經濟效益，以推展財務安排，平衡利弊，確保以最合適的模式推展各個項目，以達致預期的運輸和物流效益。

她透露，當局除了會以工務工程推展外，亦會考慮適度運用市場力量推展項目，包括公私營合作等融資安排；在人力資源方面，政府和建造業議會亦會定期向業界和公眾發放相關資訊，並與業界持份者

保持緊密聯繫，密切注視建造業界人手供求的情況，為預期增加的工作量做好準備。

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被問及北港島線至2046年都發展無期是否「走數」時，林世雄否認，並指規劃是審時度世，要看人口規劃發展，北港島線料要在40年代之後才有需要，是負責任做法。