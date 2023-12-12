01直播｜政府最新運輸基建藍圖　北港島線至2046都興建無期

運輸及物流局局長林世雄今日（12日）下午3時在政府總部舉行記者會，公布《香港主要運輸基建發展藍圖》。《藍圖》將交代十年前《鐵路發展策略2014》倡建的北港島線，及南港島線西段的方案。



《香港01》現正直播政策局的說。



運輸及物流局局長林世雄率常任秘書長陳美寶、路政署署長陳派明、運輸署署長李頌恩和運輸及物流局副秘書長黃珮玟出席記者會。

近年多項交通基建工程動工，政府亦提出多項新交通規劃，不過部份舊有計劃或胎食腹中。運輸及物流局今日（12日）公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，提到大約10年前於《鐵路發展策略2014》倡建的北港島線，當局最新說法指，由於港島線的容量將因應信號系統提升而增加，而且一些大型規劃例如明日大嶼、北部都會區會改變香港居住和就業人口分布，故直至2046年，都沒有迫切性推展北港島線。不過當局亦補充，會適時檢視該線的需要性。

至於南港島線西段，當局指受重鐵爬升能力所限，部份路段須深入地底，令到運輸及成本效益不理想，故正研究是否有合適的替代運輸系統可滿足該線需求，目標2024年內敲定合適技術方案。