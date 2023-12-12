趙偉仁獲薦成中大醫學院院長候選人　接替陳家亮　同儕讚有領導力

中大醫學院院長陳家亮任期尚餘不足兩個月，據悉，中大校長段崇智上周向醫學院教職員發內部電郵邀請於今日（12日）出席院長候選人簡介會，而唯一候選人為現任中大醫學院副院長（外務）趙偉仁。有中大醫學院教授形容趙偉仁人緣不錯，年資及學歷都充以勝任相關職位，亦有教授形容他有領導力，呼聲很高。中大回應指，由於院長遴選的程序仍在進行中，目前沒有補充。



中大校長段崇智上周向醫學院教職員發內部電郵邀請於今日（12日）出席院長候選人簡介會，而唯一候選人為現任中大醫學院副院長（外務）趙偉仁。（資料圖片／林若勤攝）

邀教職員今日出席院長候選人簡介會

中大醫學院院長陳家亮任期尚餘不足兩個月，中大至今尚未公布接班人。據悉，有醫學院教職員接獲中大校長段崇智發出的內部電郵，邀請教職員今日出席院長候選人（Recommended candidates) 簡介會。據悉，趙偉仁是唯一一名中大中人申請該職位，早前已與中大高層及醫學院管理層會面。

中大、公院兼任多職 專業為外科、內鏡手術

趙偉仁擔在中大擔任多個職位，包括大醫學院副院長 (外務)、醫學院國際事務策劃處處長、上消化道外科及代謝外科教授及主任、醫療機械人創新技術中心主任及周毓浩創新醫學技術中心主任。同時，他亦是醫院管理局新界東聯網上消化道外科及代謝外科主任、醫院管理局新界東聯網內鏡中心總監及威爾斯親王醫院內鏡部主任等。

他的專業範疇為上消化道外科、微創外科及機械人手術及內鏡手術，專注研究診斷早期腸胃上消化道腫瘤的治療、微創外科及機械人手術、內鏡黏膜下剝離術、經口內鏡下食道括約肌切開術及內鏡粘膜下腫瘤切除。

有不具名的中大醫學院教授形容趙偉仁（中）人緣不錯，而年資及學歷都充以勝任相關職位。（資料圖片／林若勤攝）

今年獲數個獎項 同儕稱人緣好

趙偉仁今年亦獲頒倫敦帝國學院哈姆林醫療機械人研討會「卡爾史托斯-哈羅德霍普金斯金內鏡獎 」以及瑞士日內瓦國際發明展評判嘉許特別金獎 、金獎及2銀獎。

有不具名的中大醫學院教授形容趙偉仁人緣不錯，而年資及學歷都充以勝任相關職位。他又指，趙偉仁在中大及公院工作多年，十分了解相關架構，對培訓新醫護亦有幫助，加上他跟國際及內地有不少交流，相信可發揮協同效應。另有醫學院教授則形容他有領導力，呼聲很高。