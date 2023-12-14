兩女寄住祖父家遭非禮　父稱是爺爺表達愛的方式　祖父囚55月

七旬祖父為兒子照顧兩名孫女多年期間涉多番非禮，包括在長孫女12歲洗澡時，撬門看她裸體，又試過用手指非禮10歲的細孫女的下體。他更曾捉住細孫女頸部令她凌空，及曾用菜刀指嚇她們。祖父早前承認非禮及襲擊等5罪，暫委法官勞潔儀今(14日)在區域法院判刑時指，兩事主的相關報告指，她們曾向父親投訴，反遭父斥責對祖父母的照顧不感恩，又指這是祖父表達愛的方式。她們啞忍至逃離祖父家才得以安睡，惟揭發事件後，又遭父家的親戚責備指害祖父入獄，更有人要求她們撤銷案件。



勞官判刑時斥被告把兩孫女當成性玩具，只要喜歡便犯案，他本應為孫女提供安全的家，卻把家變成恐怖的房子，判他入獄4年7個月。



被告W.Z.W.（74歲），曾任保安員。他承認1項故意襲擊導致兒童受到損害，和1項襲擊他人致造成身體傷害，和3項猥褻侵犯另一人等5項罪名。他另被控非禮和刑事恐嚇兩罪，則獲存檔法庭。

被告WZW在區域法院承認非禮及虐兒等罪名。

父指這是爺爺表達愛的方式

法官引述事主的創傷報告，指兩人從內地來港後就遭受被告在身體和性方面的虐待。妹妹X初時曾將事件告訴父親，但被指這是爺爺向她表達愛的方式，X因而感到困惑和無助。當X遭被告叉頸離地時，她只是合上眼睛抽離自己。被告最後停手亦只是因有鄰居經過家門，他之後更用菜刀威脅兩孫女，此經歷在X腦海留下使難以承受的烙印。X當時年紀十分小，希望有人能求她但無果，令到她對世界的想法產生轉變。

妹妹X小一時曾想過跳樓

報告續指，X對非禮事件有入侵性記憶，不時會回想事件和發惡夢，直到案發後離家才能安穩入睡。X後來亦曾向父母和嫲嫲告發事件，惟他們均偏幫被告。父親更怪責X，指她對爺嫲的供養不知感恩，又指這些醜聞和家事不應外傳。X因而不知應否報警，期間一直保守被侵犯的袐密，小學時更一度欲跳樓自殺，幸而最後因想到媽媽而打消念頭。

Y稱哭泣大叫時覺被告十分開心

姊姊Y的報告則指，她在被告的威脅下，害怕揭發事件會令她無家可歸。Y認為被告因侵犯她而獲得滿足，當Y哭泣、大叫或求他停手時，被告看來十分開心。Y與X一樣，因害怕與異性相處而選擇讀女校。Y因被侵犯感羞愧，自覺十分污糟。她認為將來若與他人發展親密關係，並坦白過去後，對方會離她而去，因為她是亂倫的受害人，不為他人所接受。

有男方親戚要求事主撤銷投訴

在事件報警處理後，Y因家人怪責而承受極大壓力，男方的更有些親戚要求她撤銷案件。X認為所有親戚都在保護被告，怪責她導致被告要坐監，幾乎沒有人關心X和Y。報告最後指，X和Y均因事件受創傷，自尊心低下，影響她們在性等各方面的正常發展，須接受心理治療。

官斥被告當兩事主是性玩具

法官判刑時指，X和Y案發時十分年幼，分別與被告相差51和49歲。被告受託照顧她們，卻視她們為隨時可拎上手把玩的性玩具。當她們表現驚恐、痛楚時，被告更是表現開心。

事件對兩事主的成長造成影響

法官續指，當X被叉頸離地，更又遭菜刀指嚇時，她的生命受到威脅，卻是無處求援，只能和Y匿藏在單位附近的後樓梯。在被告的威脅下，X和Y因害怕成為孤兒而不敢報警，忍受了數年的性侵，對她們成長各方面均造成影響。

被告只要喜歡便犯案

法官又指，被告曾在Y洗澡時撬門闖入，令到Y失去私隱和尊嚴。法官形容被告是只要喜歡便犯案，即使Y鎖了門仍選擇撬門而入，尤其知道Y在此情況下仍無處去可，斥其對年幼的Y作出如此行為十分恐怖。

妹妹X被非禮時僅10歲

針對被告指插妹妹X陰道一事，法官指當時只有10歲的X感痛楚和害怕，但被告竟然在過程中對其陰道作出評價，侵犯歷時10分鐘，屬本案最嚴重的一條控罪。

斥被告把家變成恐怖的房子

法官又指斥，被告的行為使兩女在家中因害怕侵犯無法熟睡，只能在平日到社區中心或圖書館匿藏。法官形容，被告理應給予兩孫女一個充滿愛的家，但他卻將之變為恐怖的房子，最後考慮到以上種種後，終判其囚4年7個月。

法官判刑時透露，兩事主為不想回祖父母的家，有時會在社區中心或圖書館內匿藏。（資料圖片）

兩事主來港讀書居祖父母家

案情指，內地出生的姊姊Y和妹妹X於2014年來港讀書，由祖父（即被告）和祖母照顧。2014至2015年某天，Y就被告作出不雅行為與其爭執。約8歲的X上前阻止，卻遭被告捉著頸部致其離地約10厘米。後來有路人途經住宅，透過張開的大門望向內，被告才鬆手。被告及後又取出菜刀，威脅兩人一旦向其母親告密，便會殺死她們。

趁12歲事主Y洗澡時撬門

另於某天晚上，約12歲的Y在洗手間洗澡時，被告用螺絲刀撬開鎖上的門，並望向全身赤裸的Y。

被告另曾兩度非禮X，他曾推到在床上看電視的X(10歲），脫下她的褲子和內褲指插陰道，同時笑稱X的陰道太窄和不夠濕潤。被告其後又將其陰莖放在X陰道外磨擦，並嘗試舔她的胸部；被告另於2022年5月曾趁X睡著時，伸手入她的衣服內撫換其胸部。

事主姊妹被打逃走後向社工揭發

在上述非禮事件發生後數天下午，被告指責Y以言語破壞家庭關係，兩人發生爭吵。Y其後用手機攝錄被告，被告則將Y推倒在床上，用左手拳打Y右臂十數次，Y以晾衣架還擊。最後，X上前阻止被告，並與Y一同逃走。及至同月24日，X和Y向學校社工透露非禮事件，被告翌日被捕。

案件編號：DCCC 1128/ 2022