網傳騙徒冒充港鐵寄出年票 藉二維碼盜取資料 港鐵：會報警處理
撰文：黃偉倫
出版：更新：
近期騙案層出不窮，今日（13日）網上流傳，有騙徒假冒港鐵寄出港鐵免費全年車票，邀請收件人掃描二維碼去啟動全年車票，藉此盜取電話資料。港鐵澄清，並沒有經郵寄方式送出免費全年車票，亦沒有要求收取車票的人士使用二掃碼掃描。港鐵續指，近日沒有發出任何免費全年車票，會就事件報警。
騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」
近日無發免費全年車票 港鐵已報警
今日Facebook多個群組流傳一張印有港鐵標誌的「免費全年車票」，帖文提到有人寄出假的全年車票，要求收件者掃描二維碼，藉此盜取電話資料。
港鐵表示，留意相關訊息，強調沒有經郵寄方式送出免費全年車票，亦沒有要求收取車票的人士掃描二維碼。港鐵續指，雖然曾推出一款與圖中相同款式的年票，但近日並無發出任何免費全年車票，而且重申不會要求用家掃描二維碼，因此會就事件報警，並提醒公眾留意事件，及小心保管自己的個人資料，如市民懷疑受騙，應盡快報警。
港鐵逾九成外賣店不派即棄餐具 香港站設可重用餐盒自助借用機港鐵明年推預約輪椅活動摺板服務 邀千名輪椅用家試用列車坑口飛站 港鐵證實了這個事件 職員曾緊急煞停200客受影響港鐵將軍澳線停運致混亂 將軍澳西灣河船未見影 延至明年初營運將軍澳綫過海路段列車停服務超一小時 料港鐵按機制罰款200萬元