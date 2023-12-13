網傳騙徒冒充港鐵寄出年票　藉二維碼盜取資料　港鐵：會報警處理

近期騙案層出不窮，今日（13日）網上流傳，有騙徒假冒港鐵寄出港鐵免費全年車票，邀請收件人掃描二維碼去啟動全年車票，藉此盜取電話資料。港鐵澄清，並沒有經郵寄方式送出免費全年車票，亦沒有要求收取車票的人士使用二掃碼掃描。港鐵續指，近日沒有發出任何免費全年車票，會就事件報警。



有網民聲稱有人假冒港鐵，寄出免費全年車票，並要求收件者掃二維碼，藉此盜取資料。（網上圖片）

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近日無發免費全年車票 港鐵已報警

今日Facebook多個群組流傳一張印有港鐵標誌的「免費全年車票」，帖文提到有人寄出假的全年車票，要求收件者掃描二維碼，藉此盜取電話資料。

港鐵表示，留意相關訊息，強調沒有經郵寄方式送出免費全年車票，亦沒有要求收取車票的人士掃描二維碼。港鐵續指，雖然曾推出一款與圖中相同款式的年票，但近日並無發出任何免費全年車票，而且重申不會要求用家掃描二維碼，因此會就事件報警，並提醒公眾留意事件，及小心保管自己的個人資料，如市民懷疑受騙，應盡快報警。