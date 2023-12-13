旅發局消費券｜12.20搶$100晚市堂食消費券優惠 附登記網頁/教學

聖誕及新年即將來臨，旅發局今日（13日）公布，為配合政府統籌社會各界鼓勵本地消費，將於下周三（12月20日）及明年1月10日，向港人分兩批送出合共20萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券，可在全港約1,100間食肆及100間酒吧使用優惠，只須於傍晚6時後堂食消費滿100元或以上，便可憑券即減100元。下文將講解搶券方式。



▼旅發局早前向旅客派發消費券▼



旅發局公布派發「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券。（旅發局網頁截圖）

「香港夜饗樂」可在約1100間食肆或100間酒吧使用消費券

旅發局公布，「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，將於12月20日及明年1月10日上午10時，優惠分兩批免費推出，每批名額10萬份，每份價值100元，即合共總值2,000萬元。名額有限，先到先得。

名額20萬份分兩批派 傍晚6時後使用

港人成功搶領消費券後，一個月內到全港逾1,100間「優質旅遊服務」計劃認可的食肆（按此）及約100間酒吧，並於傍晚6時後堂食消費滿100元或以上，便可憑券即減100元。

只需3步便可領取消費券。（旅發局網頁截圖）

$100消費券可在同一帳單疊加使用

屆時港人只需預先註冊旅發局帳戶（按此），並準時在網站登入便可搶券。但須注意，每個帳戶同一時間只可領取一張消費券，必須在商戶兌換後，才可再領取新一張券。若同枱顧客同樣持有該消費券，亦可在帳單疊加使用。

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局自11月起派發「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券，深受旅客歡迎，因此再決定趁聖誕及新年期間，將心意擴大至港人，推出本地市民版餐飲消費劵，與業界攜手向港人送上佳節禮物，藉此鼓勵開心出外消費，歡度節日。

▼旅發局帳戶註冊流程▼

