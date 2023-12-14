全球首例｜ 港大創「先縮後除」療法　肝癌四期轉一期後活肝移植

港大醫學院今年初發表全球首創的肝癌「先縮後除」綜合治療方案，為多名不適合手術的中晚期肝癌患者，提供可根治機會。其中一名四期肝癌病人接受「先縮後除」治療後轉為一期，並成功完成活肝移植，成為世界首例。團隊亦將此方案用於年長病人，成功切除腫瘤。當中的活肝移植個案，今年已在亞洲移植學會的學術會議發表，隨後刊登於世界知名期刊《肝癌）。



肝癌在本港常見癌症中排行第五，每年超過1,700宗新症，接受手術或肝臟移植是現時唯一根治方法。但只有三成病人適合進行手術，七成無法以手術進行根治性切除，病情每況愈下，五年內整體存活率僅有三成。因此當今研究主要聚焦如何擴大手術模式，或以移植根治。

由臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁教授，以及癌症醫學中心臨床腫瘤學系臨床助理教授蔣子樑帶領的港大肝癌研究團隊，早前率先開創「先縮後除」的治療方案，提出結合立體定向放射治療與免疫治療，來誘導中晚期肝癌縮小。

65歲病人黃先生（中）接受「先縮後除」治療後，肝癌由四期好轉至一期。圖左起：陳妙儀醫生、病人黃先生的兒子、病人黃先生、陳智仁教授和蔣子樑醫生。（港大醫學院圖片）

65歲病人原估計餘命半年

這次為全球首次通過這種綜合治療，成功把晚期（第四期）肝癌「縮小」成早期（第一期），隨後進行活肝移植「除去」腫瘤。 病人65歲黃先生為乙型肝炎帶菌者，去年11月因腹脹痛求醫。電腦掃描顯示一個直徑長達18.2厘米的腫瘤，已完全佔據整個左肝，且入侵了主門靜脈，屬肝癌第四期。黃先生癌指數（甲胎蛋白）每毫升達10萬納克以上，當時保守估計只餘半年壽命。

研究團隊為他進行「先縮後除」這嶄新療法，半年後腫瘤逐漸縮小至9厘米，癌指數下跌至每毫升80納克。為了徹底根治，肝移植是唯一可行方案，黃先生的兒子亦願意捐岀肝臟。活肝移植手術於8月21日順利進行，黃先生於術後第15天出院。

術後肝功能正常，甲胎蛋白也在移植後3個月內，一直維持在每毫升2納克的水平。最後的檢查報告顯示，整個肝臟仍然可見的腫瘤只有1.5厘米，屬第一期，其餘部份均沒有發現癌細胞。移植手術至今已將近4個月，黃先生身體狀況良好，亦未見復發。團隊相信這是全球首個通報的病例。

港大肝癌研究團隊，利用「先縮後除」綜合治療先把肝腫瘤縮小，以便進行肝臟移植或腫瘤切除手術，為肝癌病人帶來治療新希望和可能性。（港大醫學院圖片）

85歲長者兩個腫瘤縮小後切除

與此同時，團隊亦為一位85歲長者（迄今最年長的病人）採用同樣的治療策略，成功切除腫瘤。病人患有高血壓、糖尿病和肺結核，發現肝臟有兩個腫瘤，一個在右肝、直徑6.5厘米，另一個在左肝、直徑3.1厘米，並壓迫左肝靜脈。考慮到葛先生的年紀，手術風險很高。經採用「先縮後除」綜合治療，葛的腫瘤活躍範圍分別縮小至2.3厘米及1.8厘米。團隊隨後為他切除兩個腫瘤，復原進展良好，術後4天已能岀院回家。

適合不宜高風險手術的年長病人

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁教授表示，「先縮後除」的特點是侵入性低、安全和接受程度高，切合不適合高風險和複雜手術的年長病人的需要，為長者帶來治療契機。此治療方法有效延長病人壽命，特別是需要將腫瘤期數降期及縮小以進行肝臟移植的病人。

團隊指出，此方案提供確切的治療時間表，大部份病人在半年內都得到明顯的治療效果，讓病人和家屬有明確的治療計劃和預算。團隊展望這一嶄新技術將為全球帶來全新的治療方向，啟發更多的研究、創新、交流和協作，讓更多肝癌患者受惠。