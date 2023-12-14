消委會測35款芝麻製品　冠益華記塑化劑超標79倍　或影響生殖系統

消委會測試35款常見芝麻產品，發現3款芝麻油及1款芝麻粉樣本檢出的塑化劑含量，高於食安中心行動水平，包括冠益華記芝麻油（混合）、同珍小磨蔴油及淘大極口醇香黑芝麻油，以及点点綠100%純黑芝麻粉，分別驗出塑化劑DBP及DEHP超標，其中冠益華記芝麻油DBP（鄰苯二甲酸二正丁酯）及DEHP（鄰苯二甲酸二2-乙基己酯）兩者含量均超標79倍及46倍。有研究指，若長期過量進食塑化劑，影響實驗動物生殖系統發展，以及損害肝臟、腎臟等健康。



另外有13款芝麻油驗出基因致癌物環氧丙醇，其中淘大極品醇香黑芝麻油樣本檢出每公斤2,100微克，超出歐盟標準逾一倍。



消委會新一期《選擇》月刊測試市面上35款常見芝麻產品，包括芝麻油、芝麻粉及芝麻醬，發現有3款芝麻油及1款芝麻粉樣本檢出的塑化劑含量，包括冠益華記芝麻油（混合）、同珍小磨蔴油及淘大極品醇香黑芝麻油，以及点点綠100%純黑芝麻粉，均高於食物安全中心的行動水平。

其中冠益華記芝麻油（混合）DBP及DEHP均超標，檢出每公斤24毫克DBP，超出標準0.3毫克79倍，其樣本亦檢出每公斤71毫克DEHP，超出標準1.5毫克逾46倍，倘成年人每日進食這款芝麻油樣本超過15.7克、即約1湯匙，則會超過歐洲食物安全局訂定的組合每日可耐受攝入量。

消息會稱，有研究指出若長期過量進食塑化劑可能會影響實驗動物生殖系統發展，以及損害肝臟、腎臟等器官的健康。另有6款檢出DBP、20款檢出DEHP、6款檢出DINP，但全部無超出食安中心行動水平。

測試中發現13款芝麻油驗出有基因致癌物環氧丙醇，檢出量介乎每公升120微克至2,100微克，其中淘大極口醇香黑芝麻油樣本檢出每公斤2,100微克，超出歐盟標準每公斤1,000微克逾一倍。

另有13款芝麻油樣本也驗出有害污染物氯丙二醇（3-MCPD），介乎每公升120微克至2,300微克，淘大極口醇香黑芝麻油樣本同樣是錄得最高含量樣本，達到2,300微克，但其最高含量上限為每公斤2,500微克，故無超出歐盟水平。

消委會測試35款常見芝麻產品，發現3款芝麻油及1款芝麻粉樣本檢出的塑化劑含量，高於食安中心行動水平。

另有初榨芝麻油（即過程中不會使用高溫精煉及其他化學物，應不含上述物質）樣本同時檢出3-MCPD及環氧丙醇，其中「CARWARI」有機 特級初榨芝麻油檢出每公斤120微克3-MCPD及250微克環氧丙醇；「東和」冷壓初榨黑芝麻油檢出每公斤940微克3-MCPD。雖然兩款樣本在正常食用分量下不構成健康，但產品可能經高溫加工處懇，或受非次壓油或精煉油所污染，可能涉違反《商品說明條例》等，消委會已將樣本轉交海關。