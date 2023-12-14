教育局向中小學發函　倡價值觀教育加入團結　從小建立國家歸屬感

施政報告強調展開愛國主義教育，包括豐富《價值觀教育課程架構（試行版）》內容。教育局今（14日）向全港中小學校長發通函，建議優化首要價值觀和態度，讓學校同時在個人、群體和國家的利益、福祉和安全層面培育學生，包括將現有「關愛」價值觀擴展至「仁愛」，進一步強調中華文化「仁」的概念；增加「孝親」及「團結」，從小建立學生家庭、鄉土、根源觀念，強調團結精神。



教育局今（14日）向全港中小學校長發通函，建議優化首要價值觀和態度，讓學校同時在個人、群 體和國家的利益、 福祉和安全層面培育學生。（資料圖片/張浩維攝）

教育局通告指，正持續適時更新首要價值觀和態度 ，為學校推動價值觀教育提供清晰明確的方向，建議優化首要價值觀和態度，讓學校同時在個人、群體和國家的利益、 福祉和安全層面培育學生。

優化內容包括進一步強調以中華文化為主軸；將現有首要價值觀和態度「關愛」擴展至「仁愛」，進一步強調傳統中華文化思想「仁」的概念。

另建議新增「孝親」，強調傳統中華文化中孝道的重要性，以從小建立學生的家庭、鄉土、根源等觀念；及新增「團結」，強調團結精神和行動對學校、家庭、社會、國家和世界發展的重要性，從小建立學生對學校、家庭、社會和國家的歸屬感等。

教育局稱，各個首要值觀和態度並非獨立施行，當中內涵互有關連，學校可因應辦學理念、學校特色、學生成長需要等，進行整體課程規劃。