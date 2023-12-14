中大炒吳樹培｜校董會成員變動　今日低調加入鄭志雯陸志聰等4人

中大校董會周三（13日）舉行會議通過即時解僱副校長及秘書長吳樹培後，中大校董會今日（14日）在網頁更新校董會成員名單，顯示中大校董會已委任新世界發展有限公司執行董事鄭志雯、香港稅務學會原會長兼全國政協委員龔永德、醫管局港島東醫院聯網前總監陸志聰，以及香港科技園公司行政總裁黃克強四人成為新成員，中大沒有發新聞稿。

至於吳樹培原來擔任的校董會秘書，一如昨日公布由黃陳慰冰接任。校董會最新人數有24人。



根據《香港中文大學條例》，中大校董會成員組成部份，包括由大學校董會委任的、通常在香港居住人士不超過4名，而獲委任人士中最少1名須為香港中文大學的畢業生。資料顯示，今次獲委任的新校董會成員中，陸志聰是中大校友，他是第一屆中大醫學院的醫科畢業生。

立法會在11月1日在76票贊成、3票棄權下，通過《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，及於同月10日刊憲生效。

條例涉及中大校董會規模及組成改變，校董會人數由55人減至34人，即校董會成員削逾三分一，並由原本校內、校外成員各佔約一半，改為校外佔逾三分之二的 23人、校內成員 11人，比例約為2:1。

校外成員 23 席中，校友評議會校董由原有三席減至一席；連同新規定由行政長官委任的主席、副主席和司庫，行政長官委任的成員由六人增加到九人，議員校董維持三名。校董會選任校董由六人減至四人，新增其中一人必須為中大畢業生要求。此外，條例同時修訂委任校長及常務副校長的門檻，提高至須經校董會四分之三成員支持方可聘任。

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