首屆灣區港校教育展開鑼　年薪250萬高才通母帶女兒參觀冀讀女拔

由津貼和直資學界舉辦的第一屆（大灣區）香港學校教育展，今日（15日）一連三日在亞洲國際博覽館開鑼，超過120間學校參展。



有年薪達250萬元的內地家長經高端人才通行證計劃來港，今日特意為就讀小五的女兒向學校請假，一同到場了解心儀學校的資訊。她說希望女兒日後能入讀拔萃女書院，在港應考文憑試和升讀本地大學。



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高才通申請人：香港教育怎樣也比內地好

第一屆（大灣區）香港學校教育展今日（15日）在亞洲國際博覽館開鑼，逾120間學校參展，包括中學、小學、及幼稚園，並設30場由校長、升學專家、教育界人士主講的講座。

首500名到場的海外訪客可獲贈一本《香港中/小攻略2024》，其中一位獲贈攻略的陽先生今早與數個朋友一同來港參觀展覽，他目前正申辦高才通，今日特意前來了解香港的學校，為子女盡早作安排。

陽先生在內地從事教育，他說相信「香港教育怎樣也比內地好」，希望孩子來港讀書，但坦言對香港學校認識不多，對學校暫無特定要求，只是想找一間能符合孩子需要，例如有豐富教學資源的學校，「所以今天來看看。」

年薪250萬元高才通 冀女兒讀女拔

丁女士從事醫療器材生意，以年薪達250萬元的類別，兩個月前成功申請高才通來港，不過她說一家人仍住在深圳，主要因尚未為就讀小五的女兒安排學校。由於女兒還有一年便小學畢業，她與丈夫仍在考量是讓女兒來港讀小六、還是等到升中學才轉校。

丁女士也特意讓女兒向學校告假，今日一起來看展覽，被問到心水學校，丁女士說女兒想來港讀女校、指的是拔萃女書院，她則期望女兒能在港讀書考文憑試，在香港升讀大學。

曾在澳洲升學的鄭小姐以高才通辦劃來港，她說父母亦以優才計劃來港，今日與朋友來展覽希望為就讀小六的妹妹收集更多來港升學資訊。

她又分享，事前已看過些資料，對九龍真光學校、啟思學校比較有興趣。被問到妹妹對來港升學的看法，她說妹妹除了覺得在港學英語較難，也覺得香港校園比較細。

她表示，內地高考難，不容易應付，加上自己曾到外國留海，也相信妹妹若然能先在香港讀書，再到海外留學，會有更好發展。