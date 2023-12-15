兒子恐懼返學　港媽憂管教出問題壓力爆　社工介入變回Happy mom

「我甚至覺得係咪我責任？我唔識做人媽媽。」面對兒子恐懼上學，專注力弱，經常過份活潑、東奔西跳，樂樂媽媽坦言感到沮喪，既怕是孩子在學校發生不開心的事，以致不想上學，更擔心自己管教孩子的方法有問題，令孩子要在學校發洩情緒。



直至接觸到學前單位社工服務，社工的介入後，樂樂媽媽重新找到跟兒子相處的方法，兒子接受評估、訓練後，情況也有所改善，「我變返一個Happy mom（快樂媽媽）。」



政府在2018/19年度推出「在學前單位提供社工服務先導評劃」，並在2022年8月恆常化。有幼稚園表示，目前學前單位社工服務僅限於每星期兩天，促政府增加駐校日數。有學者則建議政府增撥資源，在計劃增設臨床心理學家的評估及支援服務，有助及早識別、適時支援及轉介。



+ 4

教養孩子並不容易，樂樂媽媽提到，兒子樂樂初入K1時，已有同班同學告訴她，樂樂經常在上課期間在課室內亂走。後來經歷疫情停課，恢課後樂樂不願意回學校上課，經常在課堂哭鬧。下課後，樂樂不時會過份活潑、東奔西跳，令她忍不住用較重的語氣去責罵。

港媽感沮喪：心好亂

樂樂媽媽說，當時面對兒子的情況，感到非常沮喪、「心好亂」，特別是兒子在學校哭鬧，她既怕是孩子在學校發生不開心的事，以致不想上學，更擔心自己管教孩子的方法有問題，令孩子要在學校發洩情緒，「我甚至覺得係咪我責任？我唔識做人媽媽。」

她向駐校社工提及情況，也做了親職壓力問卷，結果顯示她的壓力已屬高水平（即在問卷中分數達60分或以上）。在與社工傾談期間，樂樂媽媽說對方如同她朋友，她不止從對方身上學習到育兒知識，在傾談中，情緒也得以紓緩，她跟兒子更在社工安排的遊戲治療中重新找到溝通方法。

提供服務的機構聖公會聖基道兒童院也透過調撥資源，自資聘請臨床心理學家，令樂樂可以盡早接受評估，辦識其需要的訓練。在專注力、情緒等訓練下，樂樂媽媽說兒子的情緒變得較為穩定，「我變返一個Happy mom（快樂媽媽）。」

樂樂媽媽說，當時面對兒子的情況，感到非常沮喪、「心好亂」。（受訪者提供）

政府在2018/19年度推出「在學前單位提供社工服務先導評劃」，並在2022年8月恆常化。聖公會聖基道兒童院轄下「童行有愛」學前單位社工服務自2019年8月開始，獲社署資助，為八間幼稚園及幼兒園提供服務，在2022/23學年，相關服務為1,300名學童提供服務。

機構早前邀請香港樹仁大學社會工作系協助進行服務成效評估，有175名家長參與，結果發現，當中46%家長親職壓力指數偏高，接受服務前平均分數達64.91分，在接受服務後後則降至58.93分，減少5.98分。

香港樹仁大學社會工作系系主任方富輝指，結果反映服務有效減輕父母壓力。他續指，175名受訪者中，有41%人的子女有特殊學習需要，比例並不低。據服務使用者平均接受服務情況作分析，有特殊學習需要學童的家庭在輔導需求上較其他家長大，建議當局考慮針對上述學童及家庭增設支援。

專家：家長情緒影響孩子成長

問到親職壓力指數高的家長，與指數低的家長，虐兒風險有何分別，方富輝指不想用數字去說明，但他表明，家長的情緒會影響孩子健康成長。他也提到，據前線社工觀察，大部份高親職壓力家長求助動機較低，部份甚至不自覺自己已處於高壓力狀態。

香港樹仁大學社會工作系系主任方富輝指，家長的情緒會影響孩子健康成長。（江麗盈攝）

聖基道兒童院總幹事麥潤芸表示，「童行有愛」學前單位社工服務有三層及早識別機制，包括：

第一層：派發預約駐校社工服務信函予幼稚園家長

第二層：透過社工課堂觀察、學校轉介、主動支援SEN學童及介入危機家庭

第三層：以及透過填寫家長親職壓力量表等了解家庭需要，篩選出有風險、有需要的家庭跟進介入



麥潤芸提到，在2022/23學年，跟進個案中，透過第一層識別的家庭佔總個案18%、第二層介入的個案共佔 67%，而第三層則佔總個案15%，認為評估問卷能有效辨識有需要但低求助動機的家庭，發揮「補漏」功效。

聖公會聖基道兒童院服務總監顏美鳳其後補充，新學年開始時，各學校會向家長介紹服務，並派發信函及親職壓力評估量表等，通常能收回九成，餘下的學校及社工也會主動聯絡，她稱也是考慮到高親職壓力父母或不會求助，所以有相關安排。

聖公會慈光堂聖匠幼稚園幼兒園總校長李惠敏表示，早期識別及介入對幫助高危家庭很重要。（江麗盈攝）

樂樂就讀的學校、聖公會慈光堂聖匠幼稚園幼兒園，其總校長李惠敏表示，早期識別及介入對幫助高危家庭很重要，每年9月開學，均會安排社工入班觀察新生，了解他們的狀況。而聖基道的團隊不止為學童及家長提供實質支援，也為教職員提供培訓。她表示，希望社工駐校日數可由現時的每星期兩日增至四日，令社工、學生、老師及社工間關係更緊密，如遇上突發時也可即時應對、提供支援。

方富輝則指出服務能有效推行，需要社工與服務使用者建立良好信任關係，建議當局於2024年《強制舉報虐待兒童條例草案》立法初期，減少相關服務機構的替換，以確保與學校、學生和家長已建立穩定互信關係的駐校機構，能在關鍵時刻提供協助。他也建議政府增撥資源，在計劃增設臨床心理學家的評估及支援服務，有助及早識別、適時支援及轉介。