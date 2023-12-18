黎智英案開審｜警方加強法院保安　首天先處理法律爭議

壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力案，今日(18日)在西九龍法院開審，料會先處理串謀刊印及複製煽動刊物罪檢控時限的法律爭議，才會讀出開案陳詞。黎案一直廣受關注，除了本地媒體，相信亦會有海外傳媒採訪，過往亦有外國使節派員旁聽。保安局局長鄧炳強表示，法院及法庭均會加強保安。據悉，為方便押送黎智英上庭應訊，一直還柙赤柱監獄的黎，早前已轉倉至荔枝角拘留所。



黎智英2020年年8月10日被指涉嫌違反《港區國安法》，事隔3年案件開審。（資料圖片 / 羅君豪攝）

【10:08】 黎智英今早10時許在４名懲教人員看守下步入法庭，他身穿灰色西裝外套及藍色襯衫。黎較早前消瘦，但精神不錯，他步入法庭時向公眾席點頭，公眾席多人向他揮手，他則以手指指向對方。他坐下後，不時望向旁聽人士，並戴上耳機準備聆訊。

【09:45】 民主黨前主席劉慧卿今早到場，支持各被告，她稱希望被告可以得到公平審訊，又指當中黎智英已還柙逾千日，在其他國安案件中也有很多民主派人士未能保釋，令眾多被各的家人感難過及困擾，希望是次審訊能向市民及國際社會展示，香港仍有司法獨立。她又提到，在黎智英轉送赤柱前，曾前往探望他，但轉送後因名額有限未再能探望。

民主黨前主席劉慧卿。（江麗盈攝）

【08:15】有「王婆婆」之稱的社運人士王鳳瑤到達西九龍裁判法院外，氣氛一度緊張，王遭警員包圍。

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【07:50】黎智英案將於西九龍裁判法院開審，法院外多名警員、「劍齒虎」駐守。早上近8時，興華街往法院方向每個路口，均有警員駐守，約7時40分有囚車駛過。而法院外的通州街天橋下，有至少十數輛警車停泊，亦見到裝甲車「劍齒虎」。

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【05:30】警方於今日清晨時份，派出「銳武」裝甲車到西九龍裁判法院外戒備，同時會在法院及附近一帶加強巡邏，包括在花槽等位置進行搜索。

公眾人士欲旁聽需到法庭輪籌

因應黎智英案開審，司法機構表示將會採特別的派籌安排，以控制人流及確保法院大樓的秩序，安排通告會在司法機構網頁更新。一般而言，公眾人士如欲旁聽，均需到法院大樓指定區域排隊輪候以取旁聽籌號。黎案將在西九法院3號庭處理，庭內座位會預留予被告親友及與案人士等，亦預留30座位作記者席，另設延伸法庭可看法庭的直播書面。

警方將加強法院保安

此外，保安局局長鄧炳強上周稱，警方已經與司法機構協調，將會對進入法院的訪客，包括旁聽人士及律師等進行X光搜查，警方亦會在法院及附近一帶加強巡邏，同時派出爆炸品搜查犬。鄧又稱，留意到以往有自稱旁聽師或送車師的人會趁機騷擾檢控人員，甚至在法庭內大聲喧嘩，影響法庭程序，鄧警告，任何人如果企圖想騷擾審訊進行，或企圖恐嚇有份參與司法程序的人員，警方會立即採取果斷執法行動。

案件編號：HCCC 51/2022