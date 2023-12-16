國產客機C919飛行演示．直播｜機場起飛　西至東翱翔維港上空兩次

國家自主研製客機C919今早（16日）進行飛行演示，早上約10時半在香港國際機場起飛，由西至東進入並飛越維港上空，分別以為一千五百呎及一千呎飛行高度翱翔維港上空兩圈。當局指，市民可在維多利亞港兩旁，例如尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等地方，觀賞到C919的風采。演示料約長半小時，《香港01》將直播，直擊C919翱翔維港風采。



▼12月13日 傳媒參觀國產機C919▼



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根據民航處資料，C919飛機預計於今日上午10時30分由香港國際機場起飛，實際離場路線將取決於風向及當時的跑道運作模式。C919飛機將自西至東進入並飛越維多利亞港上空兩次，飛行高度分別為1,500呎及1,000呎。

市民可在維多利亞港兩旁，例如尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等地方，觀賞到C919飛機的風采。

C919飛機飛行演示路線示意圖。（民航處圖片）

C919客機由中國商用飛機公司研製，是中國首次按照國際通行適航標準自行研製的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局，設158至168個座位，航程4,075至5,555公里，與空中巴士320、波音737機型級別相同。

C919於2017年首飛，2022年9月取得中國民航局型號合格證。2022年12月，中國東方航空成為全球首發用戶，接收全球首架C919，並於今年5月首個商業航班，來往上海及北京。東航本月再接收第三架C919客機，現時C919主要服務「上海虹橋—成都天府」的航線。

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