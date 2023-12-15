DSE｜考評局明年不再強制戴口罩　考生須用「報到易 」APP簽到

新冠疫情復常，考評局今日（15日）發布2024 DSE《考生手冊》，明年DSE將不再實施防疫措施，考生可自行選擇戴口罩。考評局亦指出，明年DSE將採用第二代公開考試支援系統(PESS2)，考生須使用手機APP「報到易 Check-in Smart (HKDSE)」自行簽到，不過考生要注意，進入試場後要關掉手機。



考評局今日（15日）發布2024 DSE《考生手冊》，明年DSE將不再實施防疫措施。

過去幾年的DSE均在疫情下舉行，隨着社會「復常」，2024年DSE的試場安排亦「復常」，不再實施防疫措施，惟考生可選擇在考試期間戴上自備的外科口罩，以及自備酒精搓手液在試場使用。

監考員用iPad進行身分核實

2024年DSE的所有一般試場將全面採用PESS2系統，考生須使用其手提電話內裝置的「報到易 Check-in Smart (HKDSE)」手機應用程式自行簽到，監考員在點名時則透過專用流動裝置(例如由試場學校提供的iPad或考評局提供的流動裝置)所顯示考生於報名時提供的相片進行身分核實。

考評局今日（15日）發布2024 DSE《考生手冊》，明年DSE將不再實施防疫措施。

明年2月初App Store或Google Play供下載

考評局表示，為配合PESS2考生應留意以下安排：

．考生應在前往試場前，預早下載並安裝「報到易」手機應用程式 (更新版本的「報到易」將於2024年2月初在App Store或Google Play供考生下載)；

．在考試當日進入試場後，考生需於「檢查個人物品」宣布完畢前以手機完成自行簽到；

．考生自行簽到後，應依照試場主任的指示關掉手機(包括響鬧及定時自動重啟功能)，並放於座椅下當眼處，讓監考員清楚看見；

．在英國語文科聆聽考試時，如考生到特別室應考，須於考試完結後透過「報到易」內的「特別室報告書」，確認其進入特別室的時間及前往特別室應考的原因，方可離開試場。