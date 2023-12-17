今日必看8分鐘｜太子爬棚企圖爆竊斷正｜司機撞凹鐵閘店東反安慰

太子砵蘭街爆「飛天蠄蟧」疑雲 男子爬棚架遭警斷正拘捕

太子砵蘭街驚現懷疑「飛天蠄蟧」。今晚（16日）8時40分，有市民發現砵蘭街381號一座唐樓，有一名可疑男子在外牆棚架攀爬，懷疑他企圖爆竊，於是報警。警員到場截獲一名31歲持「行街紙」的非華裔男子，發現其身上有爆竊工具，經調查後以涉嫌「企圖爆竊」將他拘捕，帶返警署調查。有網民拍攝到現場情況，從片段見到數名警員以電筒照向棚架近1樓位置，有警員高叫「落緊1樓！落緊1樓！」，又喝令可疑男子「過嚟」、「你慢慢嚟！你落嚟先！」。隨後一名男子從棚架慢慢爬回地面，多名警員隨即上前截停，有警員按着男子並指示他坐在地上，附近則有多名途人圍觀。

長沙灣七旬翁疑倒車時失誤 誤撞凹店舖鐵閘 店東反安慰寶馬司機

今（17日）早8時許，一輛寶馬私家車於近長沙灣青山道167號一個街頭位置，懷疑倒車期間失誤，鏟上行人路，繼而撞向一家未開門的眼鏡店的鐵閘。警方接報到場，封鎖現場一帶，涉事店舖鐵閘被撞凹，有玻璃碎散落地下，事件中無人受傷，案件仍在調查中。

將軍澳尚德邨單位起火濃煙沖天 80人疏散有居民一度被困

將軍澳今日（17日）發生火警。下午5時許，尚德邨尚真樓一低層單位起火，驚動多人報案，據報起火單位及毗鄰單位有數名住戶一度被困待救。警方在場設立指揮站協助，消防則出動一隊煙帽隊及一條喉灌救，約1小時後將火救熄。火警中，約80人疏散，幸最終無釀傷亡，消防正調查起火原因。多段網上影片所見，起火單位冒出大量濃煙，沿大廈外牆不斷向上攻，多個單位外牆及窗戶均被嚴重熏黑。

大埔嵐山對出小巴及貨車相撞釀6傷 小巴司機：意外大家都唔想！

今日（17日）上午10時23分，大埔嵐山對出發生交通意外，一輛小巴及中電貨車相撞，小巴車頭被撞至嚴重變形，意外導致1男5女受輕傷，救護人員在路邊為傷者包紥傷口，隨即將全部傷者送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。

天文台今早11.4度入冬以來最低 另一「寒氣」周中再臨再降至12度

寒冷天氣警告生效，受冬季季候風影響，華南地區天氣寒冷，天文台今早（17日）在總部錄得最低氣溫11.4度，為入冬以來最低記錄；分區方面，新界大部份地區只有或低於10度，其中打鼓嶺只有8.1度，為全港最低，上水也低至8.6度。

工展會｜首周日旺丁 市民千元購原隻火腿聖誕新年「一物兩用」

第57屆工展會開鑼後首個周日（17日），即使天氣寒冷，場內仍人頭湧湧，有市民購入價值千元的原隻宣威火腿，接下來會「一物兩用」，先聖誕會放在家中觀賞，新年會再斬件送朋友；有市民則舉家到場，揚言今日天氣適合購物，「唔會太熱。」他們買逾千元健康食品及零食，又說如果家小朋友試過，喜歡這些零食，會再來工展會「搞貨」。

街馬復辦遇寒冷警告 選手抱病完成10公里賽事 超人盼傳正能量

街馬闊別3年，今年終於可以重新舉辦，偏偏迎來降溫，天文台今早（17日）6時出寒冷天氣警告時，其實跑手都夤夜出發到起點，凌晨4時只得12度。十公里賽事於早上9時30分開跑亦是同一溫度。一如往屆，不少健兒打扮成不同造型，包括超人、恐龍、北極熊等衝線，千奇百趣，有選手雖然賽前身體不適，但最終仍能完成賽事，對賽果感到滿意，而教育局局長蔡若蓮跟隨街馬-亞洲青年十公里起步，但終點未見她蹤影。

清水灣小坑口村村屋起火 外牆燒至熏黑 男屋主返家衝入屋救老狗

今日（17日）上午7時41分，清水灣小坑口村一幢村屋的中層位置起火，當時無人在內，消防出動一隊煙帽隊及一條喉進行灌救。現場可見，外牆被燒至熏黑。男屋主嚴先生表示，當時與太太外出早餐，剛回來便發現住所起火，火勢猛烈，便立即衝進屋內救狗。他指，16歲的狗狗Momo當時在客廳睡覺，未有察覺房子着火，「因為佢好老㗎啦」。他又指，應該是睡房起火，但他出門前已關閉所有電器，故不清楚起火原因，其他樓層的住戶已自行疏散。嚴先生在村屋居住約13年，之前未曾發生過火警，消防正調查起火原因。

三隧分流｜分段收費首日 紅隧五分鐘升至$25 「跳錶」前車流多

三隧分流「分段收費」今日（17日）實施，三條過海隧道於繁忙時段逐步提高收費。上午10時正，紅隧車流不斷，接近10時11分「跳錶」前一刻有不少車輛通過，紅隧私家車收費在5分鐘內由20元跳至25元，期間車流如常。