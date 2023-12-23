黎智英案（一）｜審訊首周處理法律爭辯　煽動罪被裁定無逾期檢控

壹傳媒創辦人黎智英與一 《蘋果日報》3間相關公司，被指違返《港區國安法》，並被控勾結外國勢力及串謀煽動罪名，案件於2023年12月18日終如期開審，但審訊首星期，只是處理法律爭議。辯方指黎等被控與串謀煽動相關的罪名，根據煽動罪的條文，須在案發後6個月提出起訴，指控方超出期限，認為法庭無司法權審理；控方卻指控罪涉及串謀，屬持續性事件，且在控方通知法庭時已可算作檢控開始，認為並無逾時。法官最後接納控方說法，認為法庭可審訊有關控罪，把案押後至2024年1月2日正式開審。



已被還柙3年的黎智英明顯較之前消瘦。(詳看下圖)

黎智英2020年被捕案件逾3年後開審

黎智英於2020年8月10日首次因涉違反《港區國安法》被捕，之後他獲准保釋，直至同年12月初再被捕及被還柙，之後亦被控國安法下的勾結外國勢力罪。案件因不同原因，一再押後，這3年間，有多人因違國安法被捕，當中亦包括「12港人」之一的李宇軒、壹傳媒及《蘋果日報》的多名高層，部份已認罪。黎亦曾就其保釋、被警方檢走手機，及聘用英國御用大律師等向法庭提出多次訴訟，更引致人大釋法。事隔3年，案件終於2023年12月18日開審，黎將面對4項控罪，最高刑罰是無期徒刑。

英國外相卡梅倫，12月12日與黎智英的兒子黎崇恩會面。（英國外交部圖片）

案件受國際關注

黎智英案亦惹來國際關注，其中英國外相卡梅倫曾接見黎智英的兒子，中國駐英大使館即發表聲明，著英勿在錯誤道路上愈走愈遠，亦有敦促英方停止插手香港事務。由於案件預計會吸引國際傳媒及使節關注，司法機構及警方亦有特別安排，除了預備旁聽席供中外傳媒外，警方亦在法院內外加強保安，包括出動爆炸品搜索犬等。

▼12月17日 黎智英案．警方西九龍法院外部署▼



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聆訊首天庭外情況

2023年12月17日，黎智英案開審前一天下午，已有傳媒在法院外排隊爭記者席，當日晚上，亦有市民到法院外輪候公眾席，但人數並不多。直至18日清晨，才開始有較多人到來排隊，警方亦派出大批警員在法院外嚴密戒備，並出動劍齒虎裝甲車。為方便押送，黎智英亦由赤柱監獄轉倉至荔枝角拘留所。首日聆訊中，有不少公眾人士到庭旁聽，包括民主黨前主席劉慧卿、社運人士王婆婆，及記協主席陳朗昇等，亦有多國使節到庭旁聽情況。

黎智英的家人亦有到庭旁聽。（詳看下圖)

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聆訊首兩天處理逾時檢控爭議

首兩天的聆訊，主要處理法律爭議。辯方律師指黎等被控的串謀煽動罪有逾期檢控之嫌，辯方指出，根據《刑事罪行條例》，煽動罪需在案發後半年內提控，但控罪指所涉年期由2019年4月至2021年6月，但黎在2021年12月28日才被落案起訴並上庭應訊，認為即使以控罪的最後日期計算，亦已逾時4天，認為法庭並無司法審核權。控方卻反駁指有關控罪有串謀元素，且案件有持續性，故應以控罪的最後日期計算。此外，控方在2021年12月中已知會法庭將會對黎作出起訴，認為那時檢控以開始，故未有逾期之嫌。法官最後於聆訊第三天(22日)下裁決，接納控方說法，認為法庭可審理黎所涉的煽動罪，並把案件押後至2024年1月2日正式開審。

向有「肥佬黎」之稱的黎，被還柙3年上庭應訊時，庭上所見他明顯較以前消瘦，但精神不錯，更有向公眾席的人飛吻。

國際對黎案表示關注及中方回應

此外，國際有關注黎智英案的發展，其中英國外相卡梅倫批評《港區國安法》破壞香港，呼籲港府釋放黎智英，英美媒體亦有關注案件發展，並指香港發生翻天覆地的變化。北京有就黎案開審作回應，除反對英美說三道四外，政府亦發表聲明，指任何國家或組織干擾香港的司法程序，應予以讉責；中國駐英使館亦抨擊卡梅倫，並發表聲明稱：中方對英國政客為反中亂港首惡分子黎智英說項、干涉中國香港特區法治的惡劣行徑表示堅決反對，予以強烈譴責。