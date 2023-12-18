兩機構獲撥款辦清貧學生活動後　未退未使用款項　被追逾6百萬

兩間非政府機構(NGO)在9年前向教育局申請撥款辦清學生課後活動，合共獲批逾2千萬元款項，惟後來有部份款項未有用上，需根據合約退還局方，但兩機構被指多番要求下，仍未退款回所有款項，教育局因而透過律政司，分別入稟高等法院及區域法院，向兩機構分別追討479萬及114萬元連利息。



兩案原告均為律政司長，兩被告分別為：扶苗關注協會有限公司，和校聯支援協會有限公司。

兩非政府機構被指未退回未使用款項，教育局透過律政司入稟向法院追討。

入稟狀指，教育局推行的「校本課後學習及支援計劃」，旨在為清貧中小學提供課後活動。非牟利機構可聯同學校提交申請，以向教育局申請有關撥款。

兩機構均於2014年4月獲批潑款

2014年4月，校聯支援協會就69個活動項目向教育局提交申請獲批，獲撥款約1695萬港元；另外，扶苗關注協會亦於同期就14個活動項目申請撥款，獲批逾388萬元。校聯支援協會和扶苗關注協會之後均有簽收據，並同意遵守所有協議條款。條款包括，一旦教育局提出，被告便須立即將尚未使用的撥款退還。

教育局於2018年起要求退還款項

教育局其後於2018年1月，去信要求兩被告退還所有未使用撥款。惟在教育局多次重複要求下，校聯支援協會仍未能退回約479萬餘款；扶苗關注協會則仍未能退回約114萬餘款。故局方現向兩者追討有關欠款連利息。

翻查資料，扶苗關注協會時任董事為曹瑛，其丈夫為「校聯支援協會」董事何顯華。何早前涉嫌申請教育局撥款時誇大導師時薪，遭廉署控以串謀詐騙等共3罪。他否認控罪，案件於今年11月開審，將於明年1月續審。

案件編號：HCA 2019/ 2023