三隧分流｜西隧用錯收費表　運輸署長致歉　4700架次受影響

三隧分流昨日（17日）起實施第二階段不同時段不同收費，今日（18日）是新收費後首個工作日，外界一般預料出現收錯每分鐘加或減2元，或未能轉換「過渡時段」收費的情況，結果竟然問題出現在西隧，人為錯誤地使用了舊版收費表，導致當時通過西隧車輛出現被收多車費。



▼12月18日 三隧分流分時段收費首個工作日紅隧九龍入口暢順▼



+ 23

【17:37】運輸署署長李頌恩表示，服務商報告10至11時，收費表因人手錯誤改用舊「633」收費表，該車段有約4700架次受影響，紅隧及東隧駕駛人士不受影響，服務商即時更新收費表，11時04分回復正常，已安排退款，當中3400個車主獲退款，1300個未交隧道費，會發出新收費繳付通知，收正確價錢。署方責成服務商嚴查及向運輸署交代，視乎調查結果再跟進，對此向受影響人士致歉。

立法會議員張欣宇在Facebook指出，今早陸續收到不少市民反映易通行收費出錯的情況，例如有貨車經西隧過海被收取85元，而非新劃一收費的 50 元。張欣宇亦身受其害，今早10時22分通過西隧時，隧道口顯示收費應為 52 元，但易通行仍然收取了 60 元。

他引述運輸署回覆指，確認西隧在今早大概 10 時至 11 時，錯誤使用了舊版收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，事件涉及人為錯誤，會盡快安排退款，並與負責操作的承辦商嚴肅檢討操作流程。

輕型貨車司機群組 多人行西隧收多35元

除了張欣宇外，《香港01》亦收到讀者投訴西隧收錯費用。職業司機林先生表示，今早7時26分駕駛輕型貨車經東隧往港島，根據昨日開始的新收費是50元，收費正確。

但到10時25分，他改行西隧回九龍時，卻被收取85元，而非新收費的劃一50元，原本他沒有留意多收了錢，但在一些社交媒體群組中，發現為數不少的「行家」都在今早過西隧時被多收費用，林先生立即查看易通行紀錄，才發現自己亦被收錯費用。

林先生認為，事件需要正視，「𠲖加都唔敢過西隧，唔通聽日去試又收錯錢。」他已透過易通行App反映事件，現正等待回覆。

林先生今早7時26分過東隧時收費正常，但之後經西隧回九龍時則被多收費用。(林先生提供)

▼8月2日 三隧分流首日 西隧早上交通情況▼

