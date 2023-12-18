今日必看8分鐘｜新加坡遊客佐敦排檔食飯慘被打｜黎智英案開審

新加坡遊客佐敦排檔食飯 投訴惡漢噴煙慘遭爆樽

有新加坡旅客來港旅遊時，與本地人發生糾紛，最終同惹官非。網上流傳多段影片，可見在佐敦吳松街街頭，3名男女合力將一名男子制服在地上，向圍觀者解釋「He tries to run away（他試圖逃跑）。」對方妻子趕至救駕怒喝﹕「我老公俾人打呀！」隨後現場一片混亂，雙方拉扯糾纏，最終被接報到場警員分開。

黎智英案｜「肥佬黎」還柙3年變瘦佬 出庭豎姆指向公眾席飛吻

涉嫌違反《港區國安法》的壹傳媒創辦人黎智英，自2020年12月被還柙至今已超過年，他被控勾結外國勢力罪名的案件，終在西九龍法院(暫代高等法院)開審。一向有「肥佬黎」之稱的黎，今(18日)甫出庭時，明顯較以往消瘦，但精神不錯，不時望向公眾席。至下午審訊時，他更在開庭前豎起拇指，又向公眾席的親友送上飛吻。此外，黎之前欲聘英御狀Tim Owen不果，他改聘了一名在港有執業資格，來自新西蘭的御用大律師代表。

三隧分流｜多名車主經西隧收多錢包括張欣宇 運輸署證用錯收費表

三隧分流第二階段不同時段不同收費昨日（17日）凌晨5時實施，而今日（18日）是分時段收費後首個工作日，立法會議員張欣宇在Facebook指出，今日陸續收到不少市民反映易通行收費出錯的情況，例如有貨車經西隧過海被收取85元，而非新劃一收費的 50 元。張欣宇亦身受其害，今早10時22分通過西隧時，隧道口顯示收費應為 52 元，但易通行仍然收取了 60 元。

三隧分流．實測｜紅隧順暢 港島過海以出隧道時計算 較進入多$6

三隧分流分時段收費昨日（17日）實施，今日（18日）為推行後首個工作日，當中紅磡海底隧道收費在早上繁忙時間7時半開始由20元，在18分鐘內遞增至最高40元。記者早上實測，行車比上周五（15日）實施前暢順，收費與顯示屏相同。

車CAM直擊｜大埔廣福道南運路交界 MINI Cooper九巴相撞打白鴿轉

昨（17日）晚11時許，一輛MINI Cooper於廣福道往迴旋處方向行駛，駛至近南運路交界位置一個十字路口時，遭一輛沿南運路正駛過廣福道的71S九巴撞到左邊車身，MINI Cooper打白鴿轉，最終車尾撞到交通燈始停下。警方接報到場，該名56歲MINI Cooper女司機及66歲的九巴男司機均無受傷，事件中一個交通燈遭撞毀。警方正調查是否有人看錯「孭仔燈」肇禍。

尖沙咀名錶世家劫案｜24隻失錶下落未明 警中大附近山頭大舉搜索

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」於本月12日下午遇劫，遭持刀錘匪徒掠去24隻總值逾3,900萬元的名錶，至今3人落網，警方另追緝在逃3人；而案中失錶仍然下落不明。大批警員今午（18日）到大埔公路近中大一帶的山頭大規模搜索。

廟街夜市｜小食檔續人山人海 檔主盼長辦夜市：廟街係夜生活代表

為期半年的「廟街夜市」於上周五晚（15日）開鑼，踏入第三晚，夜市的「食街」仍然人山人海，地道美食和懷舊小食攤位繼續大受歡迎。有檔主表示人流及生意均超出預期，又指開檔前已對對廟街夜市充滿信心，「廟街係夜生活嘅代表。」希望夜市可持續舉行。

警新單車制服裝備試行首日 白石角巡邏發傳單 宣傳單車安全

警方今（18日）起於新界北及新界南總區開展「警察單車制服與裝備試行計劃」，有新界北道路安全組警員穿著單車制服與裝備，中午於大埔至白石角一帶進行單車巡邏，並於白石角海濱長廊列隊騎單車，沿路向附近的市民及單車愛好者派發水樽、「行人須知」小冊子、有關單車安全的傳單、紙巾及鎖匙扣等紀念品，提高公眾單車安全意識。