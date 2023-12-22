HPV病毒可傳播口腔有機會生「椰菜花」　若不處理一年可演化癌症

一說起人類乳突病毒（HPV），大部分人可能就會想起子宮頸癌、陰道癌等，但其實HPV病毒亦有機會透過口交感染到口腔，形成口腔癌。

有耳鼻喉科專科醫生指，近年多了人士患上HPV引起的口腔癌，若患者在感染期間沒有及時處理，就會有機會演化成癌症，不過大部分免疫系統健康人士亦會自行痊愈。



有耳鼻喉科專科醫生指，近年多了人士患上HPV引起的口腔癌，若患者在感染期間沒有及時處理就會有機會演化成癌症。（鄧宇詩攝）

近年多中年男女患HPV引致的口腔癌

提及HPV，大部分人可能就會想起子宮頸癌，性器官出現「椰菜花」等，其實HPV病毒亦有機會透過口交感染到口腔，導致口腔生「椰菜花」，甚至形成口腔癌。耳鼻喉科專科醫生周振權表示，以往患口腔癌患者多為有食煙、飲酒習慣的中年男士，但近年多了約45歲的女士及男士患上由HPV引致的口腔癌，男士約佔3分之2。

他指，受感染人士口腔範圍內會有一粒紅色或白色的腫塊，或稱為疣，摸上去不會發痛，其後有可能會慢慢變大，若腫塊存在超過4星期就需要就診。他表示，生疣的位置有機會在脷、嘴唇、口腔近扁桃腺位置。

影響說話甚至呼吸

他指，若患者不理會就有可能演化成癌細胞，他舉例，現時美國部分個案首會在扁桃腺出現病毒，但患者未必會發現到，其後擴散至頸部形成淋巴結，檢查後，才發現受到感染。HPV感染到惡化成癌症病變約需一年，「口腔有粒嘢，粒嘢唔大，但係又唔散就要去做檢驗。」不過，他提到，大部分免疫系統健康人士，自身免疫系統能自己清除病毒，愛滋病患者或持續口交令口腔不斷受感染才有可能形成癌細胞。

他指，之前有位年輕病人聲沙以為自己喉嚨炎，檢查後發現聲帶生疣，經化驗後確定受HPV感染。他指，聲帶生疣有可能會影響說話甚至呼吸，出現氣喘。治療方法為切除感染組織，並不會對日常生活造成極大影響。周振權提到，該位患者與其伴侶均為單一性伴侶，但其伴侶的前一名伴侶擁有多位性伴侶，可見其感染性極高。

耳鼻喉科專科醫生周振權表示，大部分免疫系統健康人士，自身免疫系統能自己清除病毒，愛滋病患者或持續口交令口腔不斷受感染才有可能形成癌細胞。（鄧宇詩攝）

宜打疫苗 安全性行全 以防感染

周振權指，打疫苗、單一性伴侶、避免口交、進行性行為時使用安全套，均有效防止受感染。他指，雖然HPV引致的口腔癌存活率比吸煙、飲酒引致的口腔癌存活率高，復發機亦低，但盡早求醫能避免演化成癌症。