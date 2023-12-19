易通行｜香港仔隧道12.24不停車繳費　政府所有隧道將免人手收錢

三隧分流實施第二階段的不同時段不同收費，雖然在第二日（18日）運作就出現西隧收了舊收費表的失誤，無損政府繼續推行該系統的計劃。運輸署今日（19日）宣布，香港仔隧道將於12月24日（下周日）上午5時起實施易通行，屆時所有人手收費亭及快易通車道將會取消。換句話說，政府所有收費的行車隧道，屆時悉數轉用易通行繳費。

香港仔隧道將於本月24日起使用易通行繳費。（資料圖片）

運輸署表示，為配合實施易通行，香港仔隧道一帶會由12月24日凌晨一時起分階段實施臨時交通及運輸安排。香港仔隧道來回方向及其支路將會由凌晨4時至上午5時臨時封閉。

隧道臨時封閉期間，4條通宵專營巴士路線（包括N72、N90、N170及N171號線）需改經南風道、深水灣道、黃泥涌峽道及跑馬地一帶，以及3條港島通宵專線小巴路線（包括N4A、N4C及N40號線）會改經南風道、深水灣道、黃泥涌峽道及司徒拔道。

香港仔隧道使用易通徰的行車安排。（運輸署圖片）

截至昨日（18日），當局發出的車輛貼數目超過81萬張，佔全港已領牌的車輛超過99%，約92%的車輛已開立易通行戶口。現時易通行在青沙管制區、城門隧道、獅子山隧道、三條過海隧道及大老山隧道，平均每日收取約51萬架次的隧道費。