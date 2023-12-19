今日必看8分鐘｜廟街MMA內地客「幫拖」樓面｜甘肅地震過百人亡

甘肅地震持續更新｜至少126人死亡 逾700傷20失蹤

15萬房屋損毀昨日（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。截至今日（19日）早上，地震已造成甘肅至少113人死亡、536人受傷，15.5萬間房屋損毀。青海則有13人遇難，182人受傷，20人失聯。

冰島劇烈地震後迎來火山爆發 3.5公里裂縫不斷擴大

冰島氣象局12月18日稱，雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）經數週劇烈地震活動後，終在當日迎來火山爆發。政府為免傷亡，此前已在鄰近鄉鎮格林達維克（Grindavik）撤走4,000人，並關閉藍潟湖（Blue Lagoon）地熱溫泉。

廟街MMA｜樓面被刁難內地客「幫拖」 老闆強調：夜繽紛幫到好多

廟街夜繽紛正式開鑼（15日）短短兩日，昨晚（17日）一間食肆對開發生大混戰，影片在網上瘋傳。《香港01》尋獲涉事食肆老闆了解事件，洪先生稱當時有非華裔人士刁難樓面職員，有內地客不值他們所為而「幫拖」，結果釀成打鬥，最後雙方未有埋單便全數離去，「6、7個飯幾百蚊啦！」洪老闆強調以客為尊，亦與政府夜繽紛無關，「同夜繽紛冇關係，幫到好多客，多咗3至4成客，幫到香港好多！」

收$6萬酬勞輾轉經芬蘭販毒返港 海關拘兩男女檢值3600萬元毒品

香港海關本月17日在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件，檢獲22公斤懷疑液態可卡因及25公斤懷疑氯胺酮，市值共約3600萬元，並拘捕兩名從意大利經芬蘭抵港的本地男女。兩人均被控一項「販運危險藥物」罪，明日（20日）於西九龍裁判法院提堂。海關表示，今次案件為海關在近過去3年，首次發現有本地人將毒品途經北歐帶入香港。

石硤尾白田街「手寫車牌」客貨車起火 司機蹤杳

石硤尾有車輛起火。今（18日）晚約10時19分，一輛客貨車在白田街與窩仔街交界起火，驚動多人報案；消防到場動用一條喉及一隊煙帽隊將火救熄。現場可見，涉事客貨車車頭疑被撞毀，更掛上一張用紙張寫成的「手寫車牌」，且已被燒毀。消息稱，警員到場後未有尋獲司機，現正追尋其下落。現場交通一度受阻。

秀茂坪邨秀逸樓單位陷火海 兩男吸入濃煙不適送院

秀茂坪邨發生火警。今晚（18日）8時15分，警方及消防接獲多人報案，指秀茂坪邨秀逸樓有單位起火，消防趕至動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，至晚上9時11分大致將火救熄。從網上影片及照片可見，起火的相信是秀逸樓頂樓一個單位，火勢非常猛烈，火焰從窗口噴出窗外，大量黑煙升上半空，消防從外向起火單位射水。大批住客疏散到樓下安全位置，兩名男住戶吸入濃煙不適，清醒由救護車送往聯合醫院治理。

黎智英案｜辯方指煽動刊物應發布即提控 以讓公眾了解何事不可為

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法，他和三間《蘋果日報》相關公司被控串謀勾結外國勢力等共四罪，今（19日）在西九龍法院（暫代高等法院） 續審，繼續處理串謀發布煽動刊物罪檢控時限的爭議。辯方認為控方應在涉嫌煽動的刊物發布後，便應即時提出檢控，以讓公眾知道甚麼內容可以或不可發布，而非無了期等待及不作出檢控；控方卻指本案涉逾兩年內持續犯案，且涉及的文章達160篇，若以辯方的詮釋，或難以檢控。法官聽畢陳詞，將案押後至本周五(22日)就這爭議下書面裁決。

三隧分流｜ 西隧收錯錢 網罪科調查 未有人被捕

三隧分流分時段收費實施首個工作天，西隧一度用錯舊收費表收錢，4700架車輛被收多隧道費。署理行政長官陳國基今日（19日）表示，初步懷疑有人無合理原因干預電腦系統，已經請警方介入，「呢個唔係電腦系統問題，人為問題究竟點解咁做法呢，我哋要留返警方調查」，如有人蓄意破壞製造事端，將會被檢控和嚴懲。

大埔新界婦孺福利會基督教銘恩小學校巴 倒駛離開時撞欄2人輕傷

今日（19日）下午2時許，警方接報大埔大元邨新界婦孺福利會基督教銘恩小學一架校巴發生交通意外。校車於下午1時許開動，倒駛離開時撞到門口一節欄杆，據報車上有6男5女學童，教職員協助各人落車，多部救護車到場，經救護員檢驗後，當中兩名學童（9歲男童及11歲女童）送往那打素醫院治理。

蜜雪冰城｜入夜人龍排到出彌敦道 中六生排1小時 為買$9凍檸水

蜜雪冰城攻港｜以低價作為招徠、有「奶茶界拼多多」之稱的內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」，首間香港店今日（18日）在旺角銀行中心廣埸開業，下午排隊人數達60人，入夜後人龍更排到出彌敦道。有中六生排了1小時，為的就是一杯9元的凍檸水。被問及蜜雪冰城在港開店，會否降低北上意慾，他們就指始終內地選擇較多，未來仍會北上消費。