教育局和語常會啟動「兩文三語運動」　陳國基：提升香港競爭力

教育局和語文教育及研究常務委員會（語常會）今日（19日）舉行「兩文三語運動」啟動禮，就為期5個月的一系列活動揭開序幕，目的在不同領域加強推廣兩文三語。活動的主禮嘉賓包括政務司司長陳國基、教育局局長蔡若蓮，以及語常會主席陳黃麗娟。為響應主題，三人分別以廣東話、普通話及英語致辭。



政務司司長陳國基在「兩文三語運動」啟動禮以視像方式致辭。（政府新聞處圖片）

帶出獨特優勢 冀成為更共融多元社會

陳國基通過視像致辭時說，兩文三語帶出香港語言環境的獨特優勢，香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢。良好的兩文三語環境，是香港得以匯聚中西文化的關鍵所在，約有60萬來自不同國家地區、種族和文化的人士聚居香港。他表示，在全球化的大環境下，期待特區政府與各界繼往開來，攜手在不同領域加強推廣兩文三語，以鞏固提升香港在國際舞台上的競爭力，並促進香港成為更關愛共融的多元社會。

教育局局長蔡若蓮在「兩文三語運動」啟動禮致辭。（政府新聞處圖片）

邀社區合作辦活動 讓不同層面市民參與

蔡若蓮致辭時表示，政府努力通過不同人才計劃，吸引全球人才和資金到香港升學、就業和投資。香港社會兩文三語的能力，不單有助增強香港經濟的競爭力，更能促進多元文化的理解共融。從小培養學生兩文三語能力是教育目標，教育局為學校和老師提供一系列資源、支援和培訓。她指出，語常會與不同持份者舉辦及支持各類推廣兩文三語的活動，並盼望大家同心協力共同推進「兩文三語運動」，增加香港的語言資本。

語文教育及研究常務委員會主席陳黃麗娟在「兩文三語運動」啟動禮致辭。（政府新聞處圖片）

陳黃麗娟介紹語常會的工作和「兩文三語運動」，除「一分鐘短片製作比賽」讓學生發掘兩文三語在日常生活的重要性，語常會亦邀請了社區合作夥伴舉辦一系列活動，讓社會不同層面的市民都能參與。啟動禮的「兩文三語運動」節目巡禮環節，亦介紹了語常會於2024年推出的多項精彩活動。

不同行業代表出席 分享應用重要性

啟動禮播出新製作的兩文三語宣傳短片，另有多位嘉賓出席，包括來自香港酒店業協會、香港零售管理協會、香港註冊導遊協會和港鐵的代表，分享在不同行業應用兩文三語的重要性。

此外，多位「兩文三語運動」大使，包括為香港取得上屆奧運會乒乓球女子團體項目銅牌的蘇慧音、羅定邦中學副校長利哲宏，以及來自法國、曾出版中文書籍的張雪婷。他們參與訪談環節，交流學習和運用兩文三語的心得。啟動禮其他嘉賓包括來自學界、商界和社區團體等約400人，場面熱鬧。