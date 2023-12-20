機場航班量恢復至疫情前8成　料聖誕節客運量增達每日16萬人次

聖誕節假期臨近，不少港人會選擇外遊，機場管理局今日（20日）公布，目前機場每日平均處理約15萬人次旅客，預計12月聖誕旺季客運量可提升至每日16萬人次。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，航班升降量平均每日處理逾960航班，客運量雖然未完全恢復，但已是疫情前水平約8成，更指對比全世界大型機場而言「一啲都唔慢」。



機場管理局今日（20日）公布，目前機場每日平均處理約15萬人次旅客，預計12月聖誕旺季客運量可提升至每日16萬人次。（資料圖片）

最密航班每日逾50架次 惟運力亦有望上升

根據機管局資料，機場每日平均有960班航班升降，當中包括760班客機，以及200班貨機，是疫情前水平約8成。

而往返香港最密集的航班，包括台北、上海、曼谷，每日有超過50班航班出發及抵達香港，每小時平均都有一班航機到港及離港。

姚兆聰稱，在恢復航空運力方面，放諸全世界都需要較長時間，不論飛機數量、機師和空服員人數等，以至環球經濟等，均會影響復常的進度，預料本港明年年底才可全面復蘇。

姚又透露，早前向政府申請外勞配額，第一階段已聘用逾千人，料於未來數個月來港。

機場無人駕駛行李拖車 冀三跑落成後增至百架

至於機場增設的無人駕駛行李拖車，姚兆聰指，目前機場共有3條路線應用，包括由一號客運大樓至T1中場客運廊，運送離港行李與抵港大型行李；另一條路線，則為一號客運大樓運至海天中轉大樓；一共有41架拖車投入服務。

他指，機場計劃未來5年，大幅使用無人車，期望第三跑道落成後，逐步增至100架，長遠可全面使用無人車。