港日旅遊逆差擴大　日人外遊十大地點香港冇份　因物價貴、印象差

疫後通關，香港人報復式往日本旅遊，日本國家旅遊局(JNTO)香港事務所10月所作的網站投票顯示，有26%投票人士稱通關後已遊日三次或以上，香港在10月繼續成為最多訪日人次城市第四位。



今年頭10個月，訪日港人達166萬人次，回復至2019年疫前的7成水平，相反，訪港日本人在疫後通關只錄得緩慢恢復，今年頭10個月僅25萬人次日本人訪港，只是疫前近4成水平。港日「旅遊逆差」擴大，日本大型旅遊企業HIS數據更顯示，即將來臨的聖誕新年假期，日本人外遊十大預訂目的地，香港再次「冇份」。



日本駐香港總領事岡田健一今日（20日）與港媒體會面時就稱，除了物價昂貴外，2019年之後的社會事件和情況被日本及歐美媒體報道下，亦令香港在日本的印象變差。日本國家旅遊局香港事務所所長小沼英悟稱，香港的住宿成本確實太貴，動輒數千元，以日本公共機構派員來港公幹出差為例，住宿津貼根本無法應付香港住宿開支。



疫情及香港2019年發生反修例事件前，旅遊搜尋網站「ab-road」的旅遊調查報告2019顯示，2018年度最多日本人外遊目的地，香港排在第四位，僅次於台北、韓國及夏威夷。然而，日本大型旅遊企業HIS最新數據顯示，預訂本月23日至下月4日聖誕新年假期出發外遊的消費者，十大目的地香港「冇份」，而2018年同一調查，香港曾在綜合排名排第七（個人遊排第七、報團報第八），但自2020年起，在有關調查，香港已榜上無名。

港日「旅遊逆差」擴大擴至5.6倍

的確，香港與日本的「旅遊逆差」在疫後通關後擴大，日本國家旅遊局最新數字顯示，今年頭十個月，有1,662,800人次港人訪日，同期訪港日本人則有250,213人次，兩者相差5.6倍；比較在2019年，當年有2,290,792人次港人訪日，訪港日本人則有660,883人次，「逆差」只有2.5倍。

今年頭十個月逾166萬港人訪日 僅25萬人次日本人訪港

從通關後復蘇速度分析，今年頭10個月，訪日港人回復至2019年疫前的7成水平，訪港日本人在疫後通關只錄得緩慢恢復，今年頭10個月僅25萬人次日本人訪港，只是疫前近4成水平。

日本國家旅遊局香港事務所10月的網站投票亦顯示，有26%投票人士稱通關後已遊日三次或以上，香港在10月繼續成為最多訪日人次國家/地區第四位，於韓國、中國及台灣之後。

日本駐香港總領事岡田健一稱2019年社會事件後 香港在日本印象變差

日本駐香港總領事岡田健一今日與香港媒體會面時就指出，除了物價昂貴外，2019年之後社會事件和情況被日本及歐美媒體報道下，亦令香港在日本的印象變差。日本國家旅遊局香港事務所所長小沼英悟稱，香港的住宿成本確實太貴，動輒數千元，以日本公共機構派員來港公幹出差為例，住宿津貼根本無法應付香港住宿開支。

▼2022年10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼

