連假交通安排｜平安夜及除夕夜　港鐵通宵服務　九巴加強服務

聖誕節將至，緊接便是除夕新年，不少市民會趁假期外出遊玩，或參與政府夜繽紛活動。多項公共交通按慣例會在聖誕及除夕夜加強服務，其中港鐵早前宣布會在12月24日平安夜及12月31日除夕夜通宵行駛。

九巴及龍運巴士將在平安夜、聖誕節及除夕，加強22條巴士路線服務，包括調整服務時間及加密班次。

《香港01》整合各方交通消息，一文看清平安夜及除夕夜交通安排，將會持續更新。



港鐵聖誕及除夕夜通宵營運。（資料圖片）

港鐵：

港鐵將在12月22日（冬至）至26日，以及30日至明年1月1日不同時段加強列車服務，但不包括機場快線，各鐵路線總共增加2,700班車。其中冬至下午,港鐵將提早提供繁忙時間班次,，荃灣線及港島線加密至約兩分鐘一班車；平安夜和除夕日間及晚上亦會加強列車服務。

除東鐵線跨境路段、機場快線及迪士尼線，所有港鐵本地路線和7條輕鐵路線，包括505,507,610,614P,615P,706及751號線，會在平安夜及除夕夜通宵行駛，港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間。

通宵時段下，荃灣線及港島線午夜12時30分至2時30分平安夜每6分鐘一班次，除夕夜則3.6分鐘一班車。至於東鐵線及屯馬線，午夜12時30分至2時30分會6.5分鐘一班車，之後9至15分鐘一班。

▼港鐵聖誕新年加密班次並提供通宵服務▼



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九巴：

九巴及龍運巴士將在平安夜（24日）、聖誕節（25日）及除夕（31日）加強22條巴士路線服務，包括調整服務時間及加密班次。

另外，九巴將於12月25及26日特別開辦68R線來往元朗形點至大棠山道，班次於上述日期的上午9時至下午4時由形點開出，以及早上10時至下午5時由大棠山道開出，全程車費$7.7，方便市民到大棠與紅葉「打卡」。

▼九巴及龍運在聖誕新年加強22條巴士路線服務▼



九巴稱，在聖誕及新年假期期間，龍運會繼續密切留意來往香港國際機場及港珠澳大橋香港口岸各路線的情況，按實際需求進一步提升服務以配合乘客需要。