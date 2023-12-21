中大炒副校｜段崇智首開腔：由衷感謝吳樹培貢獻中大　祝未來順利

中文大學校董會上周三（13日）突然宣布解僱副校長（行政）兼秘書長吳樹培，令人愕然。經過一星期後，作為吳的上司，校長段崇智打破沉默，在中大網站「校長的話」專欄，感謝吳樹培服務中大16年，「謹此由衷感謝吳先生多年來對中大的貢獻，並祝願他未來一切順利。」



中大校長段崇智打破一周沉默，撰文讚揚遭校董會解僱的副校長（行政）吳樹培貢獻中大。（中大網站圖片）

吳樹培16年間由任註冊處處長升任副校長（行政）

段崇智於中大網站「校長的話」提及吳樹培的離任，指對方服務中大16年，最初加入中大時擔任註冊處處長，後來出任大學教務長，以及大學秘書長，隨後更兼任副校長（行政）一職。

段崇智表示，吳在加入中大前，在英國和香港的高等教育界已擁有非常豐富的工作經驗，並撰寫大學教育資助委員會於2002年發表、對本港高等教育發展極具意義的《宋達能報告》。段崇智說，由衷感謝吳多年來對中大的貢獻，並祝願他未來一切順利。

上星期，在中文大學服務了16年的前副校長（行政）兼大學秘書長吳樹培先生離任。吳先生加入中大時先擔任註冊處處長，後來出任大學教務長，以及大學秘書長，隨後更兼任副校長（行政）一職。加入中大前，吳先生在英國和香港的高等教育界已擁有非常豐富的工作經驗，大學教育資助委員會於2002年發表對本港高等教育發展極具意義的《宋達能報告》，便是由吳先生所撰寫。我謹此由衷感謝吳先生多年來對中大的貢獻，並祝願他未來一切順利。

指過去一年充滿挑戰、但富有意義

段崇智同時回顧中大過去一年發展，稱經歷了漫長而充滿挑戰、但富有意義的一年，不僅是中大創校60周年紀念，也是全球走出疫情陰霾的重要年份。他同時說，香港社會全面復常，與內地及世界恢復通關，大學在人才培養、創新科技和推動創業議程方面均取得豐碩成果，感謝每一位中大成員對大學的貢獻和支持。

中文大學副校長（行政）兼校董會秘書長吳樹培12月13日遭校董會解僱。（資料圖片/林若勤攝）

校董會通過以現金代通知期終止吳樹培合約

中大校董會12月13日突然公開宣布，解僱副校長（行政）及秘書長吳樹培，事件引起廣泛討論。校董會主席查逸超稱，吳樹培近月因應校董會的行為舉措，令校董會對他符合良好管治失去信心，為維持校董會運作，校董會以多數通過決議，以現金代通知期方式，終止與吳樹培的合約。他又稱，吳的行為難以配合大學目前需要及未來的需要的工作，以大學良好管治原則作為決定的基線。

吳樹培不滿無機會申辯 正尋求獨立法律意見

吳樹培其後表示，在10月16日獲通知受查，對指控均全不知情，亦沒有機會申辯，在上周三更被即時解僱，強調過去工作一直保障以中大最佳利益。他又指，個別校董近日言論與事實存明顯落差，他正尋求獨立法律意見，以保障權利和聲譽。