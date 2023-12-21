中大醫學院外科學系教授趙偉仁　獲委任為新任院長　明年2月履新

中文大學校董會通過委任中大醫學院外科學系教授趙偉仁為新任院長，任期由2024年2月1日起開始，接替出任院長逾10年的陳家亮。



中文大學校董會通過委任中大醫學院外科學系趙偉仁為新任院長。（資料圖片）

趙偉仁於2005年加入中大醫學院外科學系，現任中大醫學院外科學系上消化道外科及代謝外科教授及主任，同時為醫學院副院長（外務）、InnoHK醫療機械人創新技術中心主任、中大消化疾病研究所內鏡中心總監，及香港中文大學周毓浩創新醫學技術中心主任。

趙教授1994年畢業於中大醫學院，為第九屆醫科畢業生；於2001年成為香港醫學專科學院院士，愛丁堡皇家外科醫學院院士，並於2009年獲得香港中文大學醫學博士學位。

校董會主席查逸超表示，趙偉仁是出色的外科醫生，也是學術成就卓越的科研人才，更是中大引以為傲的校友，是非常理想的醫學院院長人選。他指，憑藉趙趙偉仁對母校的熱愛、對醫學院及本地醫療體系的深刻認識、以及海內外學術界的地位，有信心他定必勝任中大醫學院院長一職。

校長段崇智表示，趙偉仁為全球頂尖學者，他在臨床醫學科研擁有驕人成就，加上豐富的領導經驗，是帶領中大醫學院展開新篇章的理想人選。 他深信在趙偉仁的領導下，醫學院將於全球臨床醫學研究和教育方面領先同儕，再創新高。

候任院長趙偉仁表示，獲委任為中大醫學院第九任院長是我畢生的光榮。他指，作為中大醫學院畢業生，十分榮幸可以在院長的崗位上回饋母校、貢獻醫學院，亦感謝遴選委員會的信任，以及醫學院上下對我的支持。

他指，會繼續在醫學教育方面不斷求進，栽培新一代才德兼備的醫護人員；並繼續在醫學科硏的領域上追求突破，造福人類健康。

他續指，接下來的數個月，將與不同持份者會面，聆聽他們對醫學院的期望和建議，並在往後的日子，與學生、教職員、校友和社會不同界別人士一起為市民大眾的健康積極貢獻。

現任院長陳家亮教授歡迎是次任命，相信憑藉他優秀的領導才能、廣博的醫學知識和追求卓越的決心，有能力帶領中大醫學院再創高峰。」

大學根據遴選和委任學院院長的指引和程序，於2022年10月成立醫學院院長遴選委員會，由2023年1月起在全球公開徵聘醫學院院長。遴選委員會經全面考慮來自世界各地的提名和申請後，一致推薦趙教授為最適合人選，並由校長向校董會推薦出任院長。按委任程序，已於早前安排趙教授與醫學院師生會面，就醫學院的未來發展交換意見，並在2023年12月獲校董會委任為新任醫學院院長。