彩虹邨重建｜何永賢下午晤傳媒　消息指將公布展開重建可行性研究

有60年歷史的彩虹邨料將會重建！房屋局局長兼房委會主席何永賢今日（21日）下午將會見傳媒，據悉，何永賢下午與房委會策劃小組委員會會議後，將公布展開彩虹邨重建可行性研究，當中料提到公眾參與活動時間表以及交代居民安置安排等。



▼彩虹邨即將展開重建▼



+ 26

早前已有消息指，房委會會於年底公布重建彩虹邨，預計將會分期清拆，涉及11座樓宇，共7,400伙單位受影響。

隱形香港專頁｜都市重建「劃」出彩虹 細說逾60年地標屋邨人、事、情

有房委會委員曾表示，目前是彩虹重建「黃金時間」，預計由房委會由公布至首批居民遷出需要兩至三年，屆時附近已有適當遷置資源，包括最快2025/26年落成的觀塘宏照道公營房屋項目，以及黃大仙舊樓清拆重建後的公屋單位，預計可合共提供約7,000伙單位，悉數接收重建戶數目。

據悉，當局今午會公布展開彩虹邨重建可行性研究，提出公眾參與活動時間表以及交代居民安置等，包括會否使用觀塘宏照道公營房屋項目作為接收屋邨。

《香港01》彩虹邨重建專題

