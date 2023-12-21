玫瑰崗中學提早停辦　全體學生明年轉讀余振強二中　家長批假諮詢

灣仔玫瑰崗中學原計劃三年後、即25/26學年停辦，學生去向今日終敲定方案。校方今日向校內師生、家長及職員發信，根據最新一次意見收集，下學年全體學生轉校至南區余振強紀念第二中學（下稱余二）為最多人選擇的方案，意味學校將較原定方案提早兩年停辦，本身可選擇在原校完成高中課程的學生亦須轉校。校方指，關於轉校計劃的方針和原則，將於明年一月初舉行的過渡員會會議上討論。



不過，有家長批評校方製造「假諮詢」，拆票方法由「兩個選項」變為「三個選項」，意圖令選擇轉往余二佔大多數。



玫瑰崗中學原計劃三年後、即25/26學年停辦，學生去向今日終敲定方案（資料圖片）

灣仔玫瑰崗中學於11月時就過渡安排諮詢學生家長，包括傾向下學年中一至中五學生轉往余二，或是「有其他安排」的選項。校方通告稱，同意方案的家長人數，須至少獲過半數支持才展開相關方案；若果方案少於過半數支持，則中四及中五學生將在原校完成高中課程，中一至中三學生完成三課程，轉往其他中學。

不過，一個月後，校監何幼孫發通告，稱兩個選項的票數非常接近，但無一個選項得到50%以上學生家庭的支持，有必要再展開一次問卷調查，並提供三個選項，包括轉往余二、在玫瑰崗中學讀至2025/26學年完結、自行安排轉他校，哪一個選項獲簡單多數支持，即被視為首選的執行方案，並家長限於五日內回覆。

校方今日透過中學過渡委員會向師生及家長發電郵，稱「收集最終決定」調查結果顯示，全體學生下學年轉往余二，所獲得的家長支持多於另外兩個選項，即意味為落實方案。校方稱，轉校計劃的方針和原則，將於明年一月初舉行的過渡員會會議上討論。

有家長批評校方製造「假諮詢」，拆票方法由「兩個選項」變為「三個選項」，意圖令選擇轉往余二佔大多數。（資料圖片）

家長批再做諮詢不公 製造轉余二為最多人選擇現象

（化名）杜先生的家長向《香港01》投訴，質疑校方「出古惑」，為達到轉往余二的方案，將11月的意見調查視作無效，重新舉行諮詢，並提出三個選項目，意圖分薄留在原校就讀兩年的選項票源，做法並不公平。

他指，第一次的諮詢只有兩個選項，「有咩理由兩項都唔夠五成」，據知校方的投票率計算方法，不是採用投票總人數計算，而是9月註冊人數，事前亦未有講清楚，質疑是「搬龍門」，「你講晒啦，只係結果唔係你心水，如果第一次過半，就唔係咁講啦。」