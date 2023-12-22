黎智英案｜串謀煽動罪檢控期限現爭議　法官裁定控方沒有逾時檢控

壹傳媒創辦人黎智英被指請求外國對中港實施制裁，涉違國安法，他和三間《蘋果日報》相關公司，被控串謀勾結外國勢力，及串謀發布煽動刊物等共四罪案，控辯雙方早前就煽動罪的檢控期限爭辯，辯方指該例有列明6個月的檢控期，認為律政司提控時已逾期，認為法庭應無權審理，控方卻對檢控期的算法有不同詮釋，強調未有逾時。案件今（22日）在西九龍法院（暫代高等法院） 續審，法官裁定沒有逾時檢控。



法官指，案件將押後至明年1月2日開始控方讀出開案陳詞，但希望先索取指示，現時先押後。



4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控4罪，包括1項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和1項勾結外國勢力罪。

黎智英案被關押三年，較以前消瘦不少。

串謀控罪具持續性須由最終日開始計算

法官裁定當控方向法院提出相關告發時，煽動罪的檢控已經「開始進行」。在本案中`，檢控發生於裁判法院在2021年12月14日，收到律政司就煽動罪同意檢控書的時候。法官亦裁定由於該項煽動罪是串謀控罪，屬持續罪行，因此其時限須由指稱串謀的最終日期後才開始計算，在本案而言，即2021年6月24日。

法官有司法管轄權審理

由於針對各名被告的煽動罪檢控於2021年12月14日開始進行，早於2021年12月24日檢控時限屆滿，所以有關檢控沒有逾時，法官亦有司法管轄權審理。

就煽動與串謀的條文有不同詮釋

被告被指涉及的串謀發布煽動刊物罪，設有檢控時限，須在6個月之內提出檢控。惟以那個時間點作開始，控辯雙方有不同看法，因煽動罪在《刑事罪行條例》第11條，及有關串謀罪行的第159D條條文，有著不同的詮釋。

控方稱已在限期內知會法庭

控方認為，把檢控通知法庭已屬提出檢控。控罪指被告於2019年4月1日至2021年6月24日期間，發布至少160篇煽動文章，應以控罪最後一天開始計算，並在6個月內提出檢控，即最後期限應為同年12月24日。控方於2021年12月13日知會法庭，因此未有逾時。

辯方堅稱被告現身應訊才算檢控

辯方卻指，若以控罪首日的2019年4月1日開始計算，控方須在同年10月1日前作出檢控。即使法庭不接受此說法，黎智英一方認為應以控罪最後一天，即2021年6月24日開始計算，亦應在2021年12月24日前提控。但辯方認為應以被告就控罪親身到庭才算是檢控。黎在2021年12月28日被帶到法庭就這罪應訊，當時已超過檢控期限4天，認為控方有逾期之嫌，認為法庭無司法權審理。

案件編號：HCCC51/2022