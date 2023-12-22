冬至｜買餸大比拼　香港街市肥牛貴深圳逾五成　僅一款熟食較抵買

港人北上熱潮愈演愈烈，今日冬至（22日）寒風凜冽，仍有港人堅持北上購買燒味等熟食，再輾轉過關回港做冬。《香港01》對比兩地的食材價格，發現若自製一餐有肉有菜有海鮮的冬至飯，香港需花費573.3元，深圳卻只需474.1元，即香港的總價高出約兩成。



其中以鮮切牛肉火鍋片差距最大，九龍城街市某牛肉店最平每斤250元，深圳盒馬每斤卻只需約165元，差幅逾五成。兩地只有燒肉的價格相近，香港略貴5.5元，但考慮到燒肉皮隨著時間變軟，以及回程所需的體力，其實每家每戶樓下的燒臘檔反而更抵買。上述已將內地斤單位（500克），換算成香港斤（605克）同等比較，並將匯率換算至港元。



▼12月22日 九龍城街市買菜做冬至▼



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港人冬至冒嚴寒北上買餸 街市檔販呻生意差

疫後首個冬至，九龍城街市有檔販大呻人流不如去年，認為港人北上深圳及外遊影響生意，指「𠵱家個個出去食嘢，搭飛機去旅行。」另一邊廂，蓮塘口岸商業城內，有不少港人拖購物車買餸，甚至不惜冒着嚴寒，耗費兩小時由小西灣坐三轉車，到商業城買及燒味過節。

根據香港法例，常見食材如冰鮮雞、生豬肉或雞蛋等，均不過回港時帶回來，違規最高可罰款5萬元及監禁6個月；不過已煮熟肉類、熟食、海鮮及蔬果類，如屬合理自用份量，則可過關帶回港。

雖然買餸的範圍收窄，但港人熱衷北上確有原因，《香港01》對比兩地食材的價格後發現，深圳遠比香港便宜。

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冬至飯香港貴深圳兩成 鮮切牛肉貴深圳五成

若自製一餐有肉有菜有海鮮的做冬飯，包括文昌雞、脆皮燒肉、九節蝦、菜心苗、鮮切牛肉火鍋片，每款買一斤/隻，將匯率換算至港元，香港街市購買需花費573.3元，深圳卻只需474.1元。即兩地相差99.2元，香港貴20.9%。若北上港人居於新界區，扣除車費後仍然有賺，甚至買得愈多，賺得愈多。

其中鮮切牛肉火鍋片差距最大，若以九龍城街市某間牛肉店為例，最便宜的款式亦要每斤250元，但今日依然未到中午已售罄，有錢也買不到。但深圳盒馬鮮生超市的鮮切牛每斤只需約165元，截至下午仍有大量存貨，兩地卻相差85元，差幅高達51.4%。

香港脆皮燒肉抵買 每斤只貴深圳5.5元

縱觀五款食材中，僅香港文昌雞的價格比深圳便宜32元，終「扳回一仗」。惟有一點須注意，由於過關不准攜帶冰鮮雞，該文昌雞為熟雞的價格，若然以香港近似的熟雞，即白切雞或油雞作對比，其實香港價格仍然遠高於深圳。

以九龍城街市的燒臘店為例，白切雞及油雞每隻一律索價148元，半隻75元，即香港高出38元，亦有34.5%差幅。兩地只有脆皮燒肉的價格相近，香港略貴8.3%，每斤售72元，但考慮到燒肉皮隨著時間變軟，以及回程所需的體力負擔，建議北上買餸不購燒肉。

▼12月22日 嚴冬下九龍城牛肉店大排長龍▼

