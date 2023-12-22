三隧分流｜西隧收錯費　服務商報告揭兩度人為失誤肇禍　不涉刑事

本周一（18日）為三隧分流第二階段不同時段不同收費實施首個工作日，即發生西隧收錯錢事件，運輸署勒令易通行服務商本周內交全面報告。運輸署發言人今晚（22日）表示，已收到服務商報告並正詳細檢視內容，也會安排獨立審計檢視服務商的系統操作流程。



調查顯示涉負責職員更新收費表時無即時清除一項舊有指令，當日批核時也錯誤一併批核該舊有指令，警方調查認為事件不涉刑事，服務商會作內部懲處，包括對相關人員作書面警告及終止主管人員的職務。



▼12月18日 三隧分流首個工作日西隧收費表出錯▼



負責系統職員無清除舊收費指令 負責營運職員錯誤一併批核

運輸署今晚公布西隧錯誤套用舊收費表而錯收隧道費事件報告。發言人指，「分時段收費」於本周日（17日）上午5時順利實施，之後一直運作正常。及至本周一（18日）隧道費服務商發現收費表由上午10時02分起出錯，並於上午11時04分更正隧道費收費至正確的分時段收費表。

發言人表示，根據隧道費服務商當日初步的資料顯示，事故不涉及系統問題，而涉及人為因素，懷疑有人干預系統。為查明有關異常干預是否蓄意，因此警方主動介入調查。

署方指調查顯示事件因隧道費服務商的職員疏忽導致錯誤。首先，負責系統的職員為分時段收費實施而進行更新收費表時，過程中沒有即時清除一項舊有指令；本周一上午10時02分另一名負責營運的職員當進行日常運作批核時，錯誤一併批核該舊有指令，以致分時段收費表被舊收費表取代，因而錯收隧道費。根據警方調查發現，事件不涉及刑事成份。

▼12月18日 運輸署長解釋西隧收錯隧道費▼



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懲處：書面警告相關人員 終止主管人員職務

運輸署已在12月20日召見隧道費服務商管理層，表達對事件的強烈不滿，而服務商亦按運輸署指示採取即時措施，加強監察系統的正常運作，防止系統被干預，包括內部人為錯誤干預或外來惡意干預，以及作出內部懲處，包括對相關人員作書面警告及終止主管人員的職務。

署方會安排獨立審計，檢視服務商的系統操作流程，以及已經在系統操作關鍵流程中加入須取得運輸署許可的雙重認證，以確保同類事件不再發生。署方已收到隧道費服務商的報告，正詳細檢視調查報告的內容，並會要求服務商作進一步的改善。

▼12月18日 三隧分流分時段收費首個工作日紅隧九龍入口暢順▼



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西隧當日現人為錯誤，早上10時02分至11時04分錯用舊「633」收費，導致4,700架車輛被收多隧道費。運輸署署長李頌恩周一下午見記者就事件致歉，責成服務商嚴厲調查有關事件並提交報告，