今日必看8分鐘｜清華「鉈中毒」受害者朱令去世｜賊撬兌幣機偷錢

清華才女朱令50歲逝世 鉈中毒全身癱瘓近30年 兇手仍逍遙法外

1994年清華大學曾發生震驚中國社會的「朱令鉈中毒案」，受害女大生朱令因為「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了近30年，智商只剩下7歲，當時警方調查朱令是遭人蓄意投毒，她的室友孫維更涉有重嫌，但因證據不足，此案成為懸案。

北角夾公仔機舖兌幣機遭撬開偷錢 警循CCTV追緝賊人

北角堡壘街1號一間夾公仔機舖疑遭爆竊。今日（23日）早上7時26分，店舖女負責人接獲客人致電，指店舖地面散滿零錢，舖內一部兌幣機被撬開，懷疑遭賊人爆竊，她遂報警求助。警員接報到場調查，翻看閉路電視，發現一名黑衣人於凌晨約4時44分進入店舖，蹲在兌幣機前有所動作。現場可見，兌幣機被撬毀3個鎖頭，經初步點算損失約2萬元紙幣，大部分零錢則仍留在機內。警方列「盜竊」案展開追查。

三隧分流｜西隧收錯費 服務商報告揭兩度人為失誤肇禍 不涉刑事

本周一（18日）為三隧分流第二階段不同時段不同收費實施首個工作日，即發生西隧收錯錢事件，運輸署勒令易通行服務商本周內交全面報告。運輸署發言人今晚（22日）表示，已收到服務商報告並正詳細檢視內容，也會安排獨立審計檢視服務商的系統操作流程。

李家超逛廟街夜市、西九聖誕市集掃街 商販均指生意好

為期5個月的廟街夜繽紛早前開鑼，首晚已經人頭湧湧。行政長官李家超在文化體育及旅遊局局長楊潤雄、旅遊發局局總幹事程鼎一和油麻地廟街販商商會主席陳錦榮陪同下逛廟街，之後李家超轉到西九市集，了解生意情況並光顧攤檔。

冬至｜酒樓指回復疫情前8成 食客提早兩個月訂枱：難得一齊食飯

冬至至後日初長，在一年白晝最短的一日，最緊要是一家團圓共聚。疫情後首個冬至，有酒樓表示，今年生意達到疫情前、即2018年冬至的8成，又稱兩星期前已滿訂未再接單，甚至有顧客早兩個月已來訂座，部份顧客因訂不到枱，索性提早一兩星期做冬，又稱生意雖有「康復」卻旺丁不旺財，因經濟狀況較一般，故消費銀碼有所下降。

正妹英國著漢服參加畢業禮短片瘋傳 全場咁反應！網民：民族自豪

內地近日盛行漢服，不少畢業生都會穿漢服拍攝畢業照，也有女生會穿漢服到內地甚至海外不同景點打卡。近日就有一條女生穿漢服出席英國學校畢業禮的短片，在社交平台上瘋傳，現場反應相當激烈。

天文台｜大帽山錄-0.6度 下午發霜凍警告 元旦回暖可穿短袖

天文台天氣預報指，受冬季季候風及一道雨帶影響，本港今早（23日）天氣相當寒冷，多處地區氣溫降至8度或以下，市區曾錄8.1度，今早大帽山亦曾低見負0.6度，濕凍天氣亦令人倍感寒冷，西貢、沙田及大埔被天文台點名指天氣嚴寒。天文台下午4時半發出霜凍警告，指明早（24日）在高地或新界北部可能出現地面霜。

港鐵即日起接受拍Visa入閘 料明年所有重鐵站出入口 起碼設兩機

港鐵今日（23日）宣布，推出Visa感應式信用卡出入閘服務，除了機場快綫車站外，重鐵網絡每個車站，已配備起碼兩部提供相關服務的出入閘機。港鐵預料，明年第三季更覆蓋至每個車站的出入口，預期2028年拍Visa卡入閘服務，將擴至35%閘機。