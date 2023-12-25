乙型鏈球菌｜9月起8宗入侵性個案釀2死　當中7患者涉上水買淡水魚

與處理及食用淡水魚有關的侵入性乙型鏈球菌（GBS）個案，9月起在本港開始急增， 集中在新界東醫院聯網（涵蓋沙田、大埔和北區）。基因檢測發現，新界東有8宗帶有侵入性乙型鏈球菌（ST283），其中2人因此離世。衞生防護中心昨日（24日）表示，8宗個案中有7人曾到俗稱上水天光墟的石湖墟農產品分銷點購買淡水魚，當中7人曾接觸過淡水魚，有1人更曾食用未經煮熟的鯪魚。



侵入性乙型鏈球菌可致長者等高危人士引發敗血症，2021年曾在香港爆發，導致至少7人死亡。有傳染病專科醫生稱，近期接獲的病例增加，認為或已在港重新爆發，呼籲市民煮食時保持衞生及煮熟食物。

介乎49歲到85歲 分住上水粉嶺馬鞍山

綜合衞生防護中心昨日（24日）回覆，以及防護中心英文月刊《傳染病直擊》披露，在9 月1日至10 月31日間，共檢測出8宗ST283，病人年齡從49歲到85歲不等。其中4人已退休，另外4人分別任職廚師、司機、建築工人或裝修工人。4宗個案居住於上水、2宗居住於粉嶺，另外2宗居住於馬鞍山。

8名患者中3人本身健康狀況良好，另外5人有潛在疾病。 8個病例中有2宗出現腦膜炎、2宗表現為化膿性關節炎，另外4宗分別表現為敗血症、椎間盤炎、腎盂腎炎、壞死性筋膜炎。 8宗個案中2人死亡，另外6人已經康復出院。

疫情曲線顯示，病例數高峰出現在2023年9月下旬，最後一個病例出現症狀的日期為10月7日。此後截至12月10日，尚未發現新病例。

衞生署衞生防護中心昨日（28日）表示，母親的抉擇幼兒之家、迦密愛禮信中學爆發的上呼吸道感染；九龍塘學校（小學部）爆發甲型流感。（資料圖片）

均曾食用淡水魚 5人曾徒手處理

流行病學調查顯示，8名患者均曾食用淡水魚，當中7人從石湖墟農產品街市分銷點購買。有7人指食用的鯇魚或大頭魚（又或兩者）已煮熟，但有1人稱曾食用未煮熟的鯪魚。

8名患者中有7人曾接觸過淡水魚，其中5人報告徒手處理，並有3人在處理時手部已有傷口。 所有個案的其他家庭成員，均沒有受到影響。

涉石湖墟農產品分銷點 魚檔未驗出病菌

衛生防護中心表示，7個ST283個案均涉及石湖墟農產品分銷點，發病前一個月內曾到訪、處理或食用天光墟的淡水魚。11月1日，防護中心聯同食環署到天光墟兩個魚檔採集魚和環境樣本，均沒驗出ST283。但有關部門仍對該墟市徹底清潔消毒。

問及為何沒出稿通知公眾，衛生防護中心稱，調查顯示絕大部分GBS個案無流行病學關連，未來會繼續透過不同渠道向市民提建議，以減低感染風險。此外，該中心會繼續密切監察醫管局報告的入侵性GBS病例。