聖誕節｜飲食業平安夜生意較去年減5千萬　酒吧業訂座率不足７成

疫後首個聖誕節，不少港人選擇外遊，根據入境處數據，上周四至六（21 至23日），已有約110萬港人離港。本地市面人流減少，餐飲業生意額亦大減。餐飲聯業協會會長黃家和表示，受港人外遊影響，加上消費力下降，昨日（24日）平安夜的總生意額，比去年下跌了約5,000萬元；酒吧業界亦表示，聖誕節期間訂座率不足７成，預計生意額較去年同期下跌30%。



▼12月24日 市民平安夜尖沙咀迎聖誕▼



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餐飲業平安夜生意額約3.8億元 較去年同期少5,000萬

黃家和今日（25日）出席電台時表示，以往酒店餐廳在聖誕假兩至三星期前，就會預訂滿座，不過，昨日平安夜酒店餐廳並沒有訂滿，仍然可以接受散客。他指，去年平安夜整體生意額約有4.3億元，但昨晚整體生意額只有3.8億元，下跌約5,000萬。他又提到，留意到昨晚尖沙咀等地有一定人流，但港人以及旅客消費力度均有所下降。他估計，港人消費力度比疫前下跌約15%，加上外遊市民多為經濟能力較強的市民，令聖誕市道相對較差。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，受港人外遊影響，平安夜的總生意額，比去年下跌了約5000萬元（資料圖片／龔嘉盛攝）

酒店經理曾超禮則表示，疫前酒餐廳訂座率超過100%，相信受外遊熱潮影響，今年只有６至７成的訂座率，因此價錢調整上比較保守，大約在10%內。

酒吧訂座率不足７成 人均消費額較去年跌30%

除了飲食業外，酒吧業生意亦大受打擊。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，業界今年聖誕節訂座率不足七成，預料聖誕檔期生意額較去年下跌30%。他指，往年政府聖誕節前夕放寬疫情措施，加上仍未完全對外通關，不少人留港慶祝消費，所以往年酒吧業聖誕市道生意非常暢旺，部份酒吧更有三輪生意可做，但今年全面通關後，不少港人選擇在聖誕北上或到亞洲其他地區短線外遊，令香港人流減少，訂座率不足７成。他稱，本地市道復甦較預期慢、外圍經濟因素不明朗等多項因素影響下，酒吧顧客難免「勒緊褲頭」，消費時較以往審慎，預料人均消費額較去年跌30%。