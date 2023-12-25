今日必看8分鐘｜兩男為爛$20紙激戰｜Gucci頸巾男順手牽羊偷公仔

深水埗MMA｜為爛$20紙激戰 賣魚佬潑水撳住打 中佬擸木板還拖

平安夜（24日）深水埗街頭上演MMA大戰！今午4時許，汝州街與桂林街交界一個售賣豬肉及魚類的店舖，30歲姓關男職員與55歲姓梁男顧客發生爭執，梁男與女友人付錢買魚時給了兩張20元紙幣，其中一張疑有破損，關男拒收後觸發罵戰，期間梁男疑被潑水，盛怒之下擸木板還擊，關男即時「還拖」，最終兩敗俱傷，均送往明愛醫院治理，事後同涉「在公眾地方打鬥」被捕。

大埔燒肉店IronMan 1:1模型獲學生贈公仔 Gucci頸巾男疑順手牽羊

聖誕節普天同慶，卻有人懷疑順手牽羊，偷走學生贈予燒肉店「鐵甲奇俠（Iron Man）」模型的《史迪仔》角色「甘仔」公仔。燒肉店將拍攝到涉事男子作案的閉路電視截圖放上網，希望男子及早歸案。經理陳先生表示，昨日（24日）已經報警處理，公仔是附近學校學生上月贈予鐵甲奇俠的禮物，該名學生翌日更「特登返嚟望」，見公仔尚在，更拍照留念，豈料上周六（23日）卻遭人偷去。

灣仔告士打道私家車自炒四輪朝天 司機逃走遺下啤酒罐

踏入平安夜，旅發局「冬日維港水上煙火」今晚（24日）8時在西九文化區岸邊綻放。有市民下午3時便與一家人到場霸位，也有市民說現場人流較過去兩年的聖誕多，氣氛相當熱鬧。

觀塘彩德邨彩賢樓單位冒濃煙 居民不適送院治理

今日（25日）上午11時19分，觀塘彩德邨彩賢樓18樓一單位冒出濃煙，大廈居民需緊急疏散。涉事單位的兩父子吸入濃煙不適，另有居民同樣因吸入濃煙不適，需帶上氧氣面罩，其中一人被送往聯合醫院治理，消防經初步調查認為事件無可疑，警方正繼續調查事故成因。

打鼓嶺堆填區垃圾車後駛 男工夾車與石躉之間 昏迷送院後不治

新界東北堆填區發生工業意外。今日（25日）下午2時許，警方接獲打鼓嶺禾徑山路新界東北堆填區一名工人報案，指一名男工友懷疑夾到被困。該名60歲男工人由其他工人救出。警方到場調查，相信是垃圾車拖頭倒車時撞倒該名男工，將他夾在車與升降台的石躉之間。傷者吐血昏迷不醒，救護員動用自動心外壓機為其急救，送往北區醫院搶救，惜最終不治。警員事後到堆填區內最高處現場調查。

大口環兒童醫院辦聖誕派對 醫護送暖 病童母冀孩子「認到媽媽」

今早（25日）大口環根德公爵夫人兒童醫院時隔3年再次「大搞」聖誕派對，除派發禮物外，亦有民安隊少年團花式單車表演隊及小鼓隊進行表演，場面相當熱鬧。醫院周圍鋪滿聖誕裝飾，在場工作人員都戴上聖誕帽，並由狗醫生、車隊、樂隊巡遊拉開派對序幕；有小朋友義工擔任「小精靈」，醫護化身聖誕老人及迪士尼人物Elsa，希望令病童知道「自己都值得快樂」。

告別議會｜民主黨末代區議會副主席 朱子洛嘆滄海桑田寄語撐落去

四年前，民主派在區議會選舉取得壓倒性勝利，四年後，區議會改制，民主派無一獲足夠提名入閘。即將告別全職從政路的民主黨油尖旺區議會副主席朱子洛，接受《香港01》專訪回顧2019年首次晉身區議會，到4年後成為民主黨末代區議會副主席，慨嘆百般滋味在心頭：「無諗過四年前民主派會無啦啦變天，亦無諗過四年間突然好多嘢又返返去鐘擺嘅另一邊」，形容四年任期「滄海桑田」。

公屋申請｜被揭漏報銀行戶口擁咁多存款 港爸被告憂遭DQ：無天理

公屋申請一定要檢查好所有資料！有港男於網上發文表示，他一家三口輪候公屋4年多，本來差不多「守得雲開見月明」等到派樓，卻被揭發他原來漏報了1個銀行戶口，內裏仍有數萬元存款，結果「俾房署職員告」，憂慮可能會被取消公屋申請資格，直斥「無天理，好灰！」。帖文引來網民熱議，有人批評「自己冇報俾人告就無天理，將自己問題，變做係人哋問題」；也有網民分享同類經歷，建議樓主嘗試向房屋署求情或找社工協助，「我之前係審批嗰時上去同主任解釋返點解報漏咗，之後佢只係出信警告咗我，但最後都合格」。