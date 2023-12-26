酒店賓館過渡屋計劃停收新申請 社協憂削單身過渡屋供應 促三思
港府推展過渡性房屋紓緩居住環境惡劣家庭壓力，而疫情期間，酒店業不景，更推出酒店和賓館作過渡性房屋用途先導計劃（先導計劃）。不過，房屋局最新表示，因本港旅遊業逐步復蘇，考慮到酒店和賓館房間面積一般相對較小及不可煮食，難以照顧一般家庭需要，故不會再接受以酒店或賓館作為過渡性房屋的新申請。
有參與先導計劃的社區組織協會，其幹事吳衞東表示，計劃主要吸引單身非長者人士，暫停新申請意味著未來相關供應「只減不加」，雖然仍有多個過渡性房屋項目及簡約公屋會推出，但有關項目均是家庭優先，憂慮先導計劃停收新申請會減少單身非長者人士資助房屋供應，冀局方再考慮。
房屋局：旅遊業逐步復蘇 酒店和賓館房間難以照顧一般家庭需要
房屋局前年推出該先導計劃，資助非政府機構租用酒店或賓館作過渡性房屋用途，共批准了九個項目合共提供816個房間，至今實施約兩年半，而2至3年不等的租約於近月陸續屆滿，參與機構包括九龍樂善堂、香港社區組織協會、香港路德會等。
房屋局回覆查詢時表示，隨著本港旅遊業逐步復蘇，再考慮到因酒店和賓館房間面積一般相對較小以及不可以煮食，難以照顧一般家庭的需要，故已不會再接受以酒店/賓館作為過渡性房屋的新申請。
不過，局方強調，會善用先導計劃餘款，讓已營運的酒店和賓館項目在可行情況下延長現有的租約，繼續服務有需要的市民，同時仍繼續歡迎將現有工廈/住宅樓宇單位和學校改裝而成的過渡性房屋項目的申請。
吳衞東表示，先導計劃主要吸引單身非長者人士入住，而此群受眾為數並不少， 現時本港有逾9萬人正在輪候公屋，當中有不少人已輪候超過三年。他續指，在私人市場主導下，料在復常後不少酒店或賓館的業主或不再加入計劃，故如現時暫停新申請，意味著未來相關供應只會「只減不加」，憂慮停申請或削協助單身非長者人士的資助房屋供應，冀局方可以再考慮。
他續指，雖然現時房屋局亦有多個過渡性房屋項目及簡約公屋會推出，惟相關項目均是家庭優先，而現時私人市場一人單位月租至少約4500以上，對於低收入的單身非長者人士而言是十分沉重的壓力。