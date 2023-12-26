酒店賓館過渡屋計劃停收新申請　社協憂削單身過渡屋供應　促三思

港府推展過渡性房屋紓緩居住環境惡劣家庭壓力，而疫情期間，酒店業不景，更推出酒店和賓館作過渡性房屋用途先導計劃（先導計劃）。不過，房屋局最新表示，因本港旅遊業逐步復蘇，考慮到酒店和賓館房間面積一般相對較小及不可煮食，難以照顧一般家庭需要，故不會再接受以酒店或賓館作為過渡性房屋的新申請。



有參與先導計劃的社區組織協會，其幹事吳衞東表示，計劃主要吸引單身非長者人士，暫停新申請意味著未來相關供應「只減不加」，雖然仍有多個過渡性房屋項目及簡約公屋會推出，但有關項目均是家庭優先，憂慮先導計劃停收新申請會減少單身非長者人士資助房屋供應，冀局方再考慮。



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房屋局：旅遊業逐步復蘇 酒店和賓館房間難以照顧一般家庭需要

房屋局前年推出該先導計劃，資助非政府機構租用酒店或賓館作過渡性房屋用途，共批准了九個項目合共提供816個房間，至今實施約兩年半，而2至3年不等的租約於近月陸續屆滿，參與機構包括九龍樂善堂、香港社區組織協會、香港路德會等。

房屋局回覆查詢時表示，隨著本港旅遊業逐步復蘇，再考慮到因酒店和賓館房間面積一般相對較小以及不可以煮食，難以照顧一般家庭的需要，故已不會再接受以酒店/賓館作為過渡性房屋的新申請。

不過，局方強調，會善用先導計劃餘款，讓已營運的酒店和賓館項目在可行情況下延長現有的租約，繼續服務有需要的市民，同時仍繼續歡迎將現有工廈/住宅樓宇單位和學校改裝而成的過渡性房屋項目的申請。

香港社區組織協會幹事吳衞東憂慮停申請或削協助單身非長者人士的資助房屋供應，冀局方可以再考慮。（資料圖片）

吳衞東表示，先導計劃主要吸引單身非長者人士入住，而此群受眾為數並不少， 現時本港有逾9萬人正在輪候公屋，當中有不少人已輪候超過三年。他續指，在私人市場主導下，料在復常後不少酒店或賓館的業主或不再加入計劃，故如現時暫停新申請，意味著未來相關供應只會「只減不加」，憂慮停申請或削協助單身非長者人士的資助房屋供應，冀局方可以再考慮。

他續指，雖然現時房屋局亦有多個過渡性房屋項目及簡約公屋會推出，惟相關項目均是家庭優先，而現時私人市場一人單位月租至少約4500以上，對於低收入的單身非長者人士而言是十分沉重的壓力。