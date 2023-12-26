今日必看8分鐘｜單車收掣不及 撼爆的士玻璃｜大棠紅葉開始紅

大棠紅葉｜聖誕嚴寒加持開始紅 加拿大回流港人欣見港版楓葉

每年踏入12月，元朗大棠郊野公園內的楓香林的紅葉，都會吸引不少市民願意花一小時行上山路，一睹港版的紅葉風景，在疫情期間更出現迫爆的場面。適逢今日（26日）為聖誕連假的最後一天，記者到場觀察發現，楓香林只有少量紅葉，大多數仍呈現黃色，賞紅葉的人流亦不如疫情期間興旺。不過，從「楓葉國」加拿大回流的市民，對於香港都能看到紅葉景致，感到相當開心。

的士見紅燈煞停 單車收掣不及直撞車尾 頭撼爆後擋風玻璃

社交平台流傳一段車Cam影片，拍攝到一輛紅色的士沿東涌達東路行駛，有一輛單車尾隨。當的士駛至富東廣場對開一個燈位時，交通燈號剛好轉成紅燈，的士因而亮起剎車燈停車，惟尾隨單車疑未有留神，收掣不及，直撞的士車尾，單車友頭部再硬撼後擋風玻璃，令整塊玻璃破裂，然後人車倒下。幸好單車友有戴上頭盔，似無大礙，隨即起身，並將單車扶正及擺放在馬路旁鐵欄位置，影片就此完結。有網民留言指，單車友跟車太貼，建議他留意前車動靜及路面情況。

Type-R屯公切線撞兩車翻側 同一車前一日另涉越雙白線爬頭

屯門公路於昨晚（24日）平安夜9時許發生交通意外。據網上車Cam影片顯示，一輛本田（Honda）Type-R私家車沿最右邊快線，往屯門醫院方向駛至杯渡路對開時，懷疑在未有「打燈」下向左切線，撞到中線一輛專線小巴，小巴繼而撞向最左行車線的客貨車，3車猶如「夾三文治」般相撞。私家車餘波未停，亦再越至最左線撼向同一輛客貨車，再失控撞到路邊石壆後翻側。32歲私家車男司機自行爬出車廂。意外中幸無人受傷。警方將事件列作「交通意外——無人受傷」，並調查事發原因。

聖誕節｜港媽入迪士尼撐本地經濟：見到香港咁有啲心噏 本來好繁榮

來到聖誕連假最後一日，大家都把握最後機會。記者今日（26日）上午到迪士尼視察，發現人潮不斷。在場不論旅客和本地客都紛紛拿起手機打卡，亦有人戴上聖誕頭飾入場。有港媽特意在假期帶小朋友到迪士尼，支持本地消費，又指對香港巿況感「心噏」。

聖誕節｜節日零售表現一般 議員倡提升服務質素吸客：畀多啲笑容

疫後首個聖誕，不少香港市民外遊令香港人流變少，批發及零售界立法會議員邵家輝今日（26日）表示，本地零售的表現一般，部分行業例如珠寶業界的表現不似預期，連鎖店在提供優惠下方錄得雙位數的增長。他指，今年機票供應未復常，外國遊客較往年聖誕減少，亦是市道差的原因。

消防設全球首個機場洗消設施處理化生事件 每小時可為280人清洗

當遇到化學、生物、輻射或核污染等事故，消防危害物質事故支援隊會到現場架起帳篷搭建臨時洗消設施，為受污染人士清洗，但萬一事件發生在機場禁區，相關資源未必能及時到位。面對核事故等威脅，消防處在機場擴建三跑道時，建設全球第一個機場洗消及救援設施，並計劃明年第二季啟用。當禁區內或航機上發生相關事故時，可利用設施為污染人士進行洗消，每小時最多可處理280人，即使全球載客量最大的客機發生事故，也可在兩小時內完成洗消。

告別議會｜民協嘆處「沙漠階段」冀破冰 廖成利兩年後或再披甲

區議會改制後，無民主派取得足夠提名入閘，創黨近40年的溫和民主派民協也不能倖免，首次無法參選。現屆民選區議會來到尾聲，民協主席、黃大仙區議員廖成利接受《香港01》專訪總結四年任期，回想唯一全由民主派組成的黃大仙區議會，他嘴角仍藏不住笑意，本打算大展鴻圖服務街坊，怎料兩年後眼中的完美團隊幾乎連根拔起。

知名財經媒體人羅琦突發重症肺炎亡 終年35歲 死前在港交所任職

據《網易財經》等多個內媒報道，內地知名財經媒體人羅琦12月25日（周一）因突發重症肺炎不幸離世，終年35歲。羅琦曾擔任新浪財經香港站站長；在去世之前，她在港交所任職，專注於環球上市服務。