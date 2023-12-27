屯門前哥頓軍營「復活」　發展局邀交活化建議　另有兩建築納計劃

屯門前哥頓軍營Watervale House前年在「活化歷史建築伙伴計劃」中退出，發展局今年已預告將計劃「復活」。該局今日（27日）公布第7期活化計劃建議，邀請非牟利機構就前哥頓軍營提交活化建議，截止日期為明年4月10日中午12時。



當局稱，第7期計劃另外兩幢歷史建築，為西營盤前華人精神病院和山頂甘道23號，相關申請安排適時公布。



▼前哥頓軍營▼



+ 6

屯門前哥頓軍營Watervale House前年在「活化歷史建築伙伴計劃」中退出，活化計劃胎死復中。不過，發展局今年中曾預告，會在今年底推行的活化計劃中再次將前哥頓軍營納入其中。

該局今日公布第7期活化計劃建議，正式邀請非牟利機構就前哥頓軍營提交活化建議，截止日期為明年4月10日中午12時。該局明年1月12日會為非牟利機構舉辦導賞團、明年1月15日舉行工作坊等。

第7期活化計劃另外兩幢歷史建築，為西營盤前華人精神病院及山頂甘道23號。

西營盤前華人精神病院。（古諮會圖片）

屬二級歷史建築、建於1933年的前哥頓軍營，現時的規劃用途為「住宅」地帶，有6個主要用途被列為經常准許用途，包括分層住宅、政府用途、屋宇、圖書館、住宿機構，以及私人發展計劃的公用設施裝置，故將來的使用者無需再就相關用途，向城規會提出改劃申請。

根據資料，「前哥頓軍營Watervale House」位於屯門青山公路青山灣段第48區，建於1933年，是本港歷史悠久的軍事建築物之一，軍營大致保留原貌，在2016年獲評為二級歷史建築。

前哥頓軍營曾是Mr. Octavius Arthur Smith及有中國現代糖業之父之稱的前廣東省農林局長馮銳先生的住宅。英國軍部在 1950 年起租用及 1959 年購入業權，作為軍官會所。而在1997年後，軍營曾作為海關訓練學校、入境處訓練學校，以及沙洲及龍鼓洲海岸公園管理站，但現時已空置。