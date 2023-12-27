今日必看8分鐘｜內地生毒品派對後死亡｜《失孤》原型拐帶案宣判

粉嶺圍命案｜獨家相曝光 22歲內地碩士生毒品派對後昏迷

上周六（23日）早上8時許，一名22歲男子倒斃上水粉嶺圍村屋對開空地，警員調查後懷疑事件與毒品派對有關，並拘捕3名男子。警方今午（27日）將一名疑犯押返涉事村屋重組案情，並交代指死者為22歲內地來港修讀碩士的學生。他日前透過交友App認識5名人士，並於12月22日到粉嶺圍一村屋參加派對，期間被2男注射冰毒後死亡，再遭棄屍在村屋20米範圍內一處空地。

粉嶺圍命案｜內地碩士生倒斃空地 報案人：以為佢飲醉酒凍死！

22歲內地碩士生在交友程式結識朋友，赴約前往粉嶺圍村屋參與派對，上周六（23日）早上被發現倒斃村內一處空地。發現屍體的鄭先生形容，死者僅穿三角內褲、面向天臥地，由於前一晚天氣寒冷，以為有人醉酒凍死街頭，沒料到是與毒品派對有關。他引述村民指，村內不時有噪音滋擾，周圍都貼上禁止醉酒鬧事的告示。

油麻地貨車司機遭持雙氣槍惡煞瘋狂射擊 滿面鮮血衝入便利店求救

油麻地發生傷人案。清晨近5時，一名66歲姓林男子在區內消遣後，返回吳松街61號取回其停泊的客貨車；突然一名男子走近，敲打其車窗。事主不以為意，落車了解，赫見對方手持一支「長槍」及一支「手槍」，瘋狂向他掃射，又用木棍施襲。事主「身中多槍」，頭及手受傷，滿面鮮血負傷逃走，先在上海街168號唐樓的樓梯位置躲避，再衝入距離貨車約200米外、位於上海街與寧波街交界的便利店求助，由便利店職員代為報警。警員到場四下搜索該名「持槍」人士，但未有發現。

聖誕假期積存營業額 香港仔天星藥房遇竊報稱失$130萬現金及藥物

香港仔大道一間藥房疑爆竊。今日（27日）上午8時，一名男子返回香港仔大道196號天星藥房時，發現店舖有搜掠痕跡，有約130萬元現金及一批藥物不翼而飛，懷疑遭人爆竊，於是報警求助。警方列爆竊案到場調查。現場所見，藥房鐵閘有被撬痕跡。職員表示藥房已經營多年，但搬至上址約3年，由於3日聖誕節假期，並無將藥房的營業額存入銀行，故店舖內累積大量現金。

聖誕節｜長周末四天港人累計逾156萬人次出境 周二入境高峰60萬

聖誕連假昨日（26日）結束，入境處錄得總出入境人數回落至94.6萬人次，這天是回港高峰期，有60.3萬人次入境，當中近八成四（逾50.9萬人次）為香港居民返港，出境則跌至34.3萬人次。

告別議會｜逾38年議員生涯暫告一段落 陳琬琛已覓得「另類議辦」

還有不足一星期，新一屆區議會會宣誓履任，但梨木樹的街坊不會再見到一張熟悉面孔-陳琬琛了。由27歲的小伙子服務地區，如今已符合申請長者咭的年齡，完善選舉制度後未能獲取足夠三會提名，致未能參選，縱有萬般不捨，現時出任荃灣區議會主席的陳琬琛，38年區議會生涯會隨著2023年的過去而告一段落。不過，他已覓得「另類議員辦事處」，延續與街坊的聯繫。

《失孤》原型郭剛堂兒子被拐案宣判 兩被告分別判死緩及無期徒刑

電影《失孤》原型郭剛堂兒子郭新振被拐一案今日（27日）宣判。央視報道，山東省聊城市中級法院對被告人呼富吉、唐立霞拐賣兒童案公開宣判，以拐賣兒童罪判處呼富吉死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，對呼富吉限制減刑；以拐賣兒童罪判處唐立霞無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；同時判令呼富吉、唐立霞共同賠償附帶民事訴訟原告人物質損失人民幣50餘萬元。