沙田機場巴士A41線「一拆三」惹爭議　運輸署稱無收到反對建議

龍運沙田機場巴士本月初實施新安排，A41號線「一拆三」，原來A41路線減班次並行經大圍，新增A42及A46線，但來回各只營運約半天，有居民不滿新安排令機場巴士更擠擁、行李無處方，甚至有區議員質疑未就改組安排諮詢區議會。



運輸署回覆重申，改路方案自2020年11月提出未受反對，但因疫情而無即時實施；及後今年9月將新優化方案提交沙田區議會交通及運輸委員會秘書處諮詢意見，也無收到反對建議。該署稱12月已進行實地調查，A41號線繁忙時間載客量約六成半至七成半料可應付需求；龍運則指計劃A42及A46可分別在明年1月及3月提升至全日服務。



沙田機場巴士線早前改組，原來A41號減班並行經大圍。（資料圖片）

沙田機場巴士本月3日改組，將A41號線「一拆三」，原有的A41號線服務覆蓋大圍，並減班次至30至40分鐘一班車。另外新增兩條分別在黃泥頭及火炭開往機場的A42及A46號線，但往機場方向只營運至下午約2時，返回方向則只在之後時間營運。

有居民不滿改組方案，令沙田區機場巴士服務變差，例如有乘客需企足全程、行李箱要放到輪椅座等。沙田區交通及運輸委員會主席許立燊，日前更發文炮轟龍運聲稱方案經區議會審批，並發聲明指交委會因多因素在8月29日會議後休會，期間無討論相關重組方案。

運輸署回覆查詢時指，相關改組方案在2020年11月19日已發往沙田區議會交通及運輸委員會的文件中，當時未有接獲交通及運輸委員會的反對意見，且由於疫情關係，有關建議並未立即實施。

隨兩地通關後來往大橋香港口岸的旅客人數顯著增加，該署指提出優化A41號線維持來回方向均繼續行經香港口岸等方案，已在今年9月4日就有關修訂建議經各相關區議會的交通及運輸委員會秘書處諮詢其委員的意見，其間未有收到反對有關修訂建議的意見。

龍運巴士亦重申，整個沙田區機場巴士服務重組計劃經多年與運輸署及區議會商討，以擴大服務沙田區居民為目的，龍運亦投入了更多資源以配合是次路線重組，且有關建議並得到署方審批才實施。據了解，在諮詢文件發出之後舉行的沙田區議會大會中，有區議員曾就改組方案提問，會上有運輸署官員即場回應。

沙田區議會。(資料圖片)

翻查最初2020至2021年度沙田區巴士路線計劃，新增的A42及A46號線原定會在全日運作，繁忙時間行20至30分鐘一班。運輸署解釋，由於來往機場的旅客仍未完全回復至疫情前水平，故A42及A46號線新開辦初期的有臨時調整，會視乎客量逐步增加班次。

龍運表示，初步期望能於明年1月初提升A42線至全日服務；A46線則計劃於3月提升至全日服務。

對於居民質疑改組後不足應付需求，運輸署則指沙田市中心乘客除可繼續搭A41號線外，也可選乘新開的A46號線，該署本月進行的實地調查，A41號線於繁忙時間的載客率約為六成半至七成半，顯示該路線的服務仍可應付乘客需求。