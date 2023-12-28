工廈重建先導計劃成功　發展局擬恆常化　每年檢討標準金額水平

發展局今日（28日）宣布，將從兩方面擴大土地契約修訂標準金額補地價的安排，包括恆常化為1987年前落成工廈重建而設的安排，並擴展至特殊工業用途工廈；並推出適用於新發展區以外新界農地的試行計劃。



先導計劃在兩年多的時間內，一共為13宗重建項目以標準金額達成補地價協議。（資料圖片）

港府在2021和2022年分別推出兩項標準金額徵收補地價計劃，處理以先導形式適用於1987年前落成工廈的重建。根據發展局向立法會提交的文件，先導計劃顯著地增加完成的個案數量，以及縮短處理時間，在兩年多的時間內一共有13宗重建項目以標準金額達成補地價協議，當中估價所需的時間亦減少至一個月。

發展局指，現行為1987年前落成工廈重建而設的先導計劃，將於明年3月底完結，因應先導計劃期內的成功經驗，以及持續為業權人提供重建誘因的需要，發展局表示會恆常化該先導計劃。

先導計劃將大致按照現行框架恆常化，包括為全港5個地區訂立標準金額，並在考慮持份者意見及實施經驗後作出修訂。

發展局指，在不改變只涵蓋1987年前落成工廈的原則下，計劃將擴展至涵蓋1987年前落成的 特殊工業用途工廈， 即地契指明作特殊工業 ( 例如皮革鞣製、成衣製造、食品製造等)的工廈，這些工廈與1987年前落成的一般工廈同樣有消防安全隱患，以及促進重建的需要。

為反映特殊工業用途工廈較低的地價，地政總署會為特殊工業用途工廈的「修契前用途」另行訂立標 準金額，在一般「工業／倉庫」「修契前用途」的標準金額，打上適當折扣，折扣率初步定於百分之三十。

年檢標準金額 確保切實可行

發展局又指，在恆常化後，所有標準金額的水平會因應市場情況每年檢討一次，以確保標準金額對不同時間接獲及處理的申請，均是一個切實可行的選項。定期檢討一方面，可以確保金額貼合當時市況，另一方面亦可確保每一輪調整有合理的有效期，為申請人提供確定性。

首次年度檢討後的新金額（包括為特殊工業用途工廈設立的金額）會待現行先導計劃結束後於明年4月1日生效。就每宗選擇標準金額的申請， 適用的金額水平是接納暫訂基本條款建議時的水平。

元朗、北區和屯門農地推試行計劃 釋放土地潛力

另外，就新發展區外的新界農地而言，政府會推出試行計劃，首階段涵蓋元朗、北區和屯門三區內的現有新市鎮範圍，以及現有和擬議鐵路站附近範圍（即一公里半徑內），以引導市場集中資源在交通配套完善，及社區規劃和配套較佳的農地推行高密度發展，釋放土地潛力，以加快土地房屋供應。首階段適用範圍將劃為10個分區，地政總署會為不同分區及不同修契前後用途訂立標準金額，金額水平也是每年檢討一次。

此外，參考剛發表的《香港主要運輸基建發展藍圖》內新界鐵路的規劃和落實情況，以及其他相關因素，發展局會每年檢討標準金額的適用地域範圍，並因應實施經驗及政策考慮逐步擴展至更多地方。

發展局指，是次措施為全港約900幢1987年前落成的工廈提供常設的標準金額補地價選項至於在新發展區外新界農地推出的試行計劃，以地政總署目前處理中的修契申請計，將涵蓋24宗申請，合共可提供約8,500個單位，佔處理中的新界農地契約修訂申請的潛在住宅供應量超過四成。此外，獲批規劃申請日後進入修契程序時亦能受惠。過去5年，有5個獲批規劃申請所涉土地位處試行計劃範圍，合共提供約8,700個單位。