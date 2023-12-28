樂悠咭｜滿60歲殘疾人士亦須換咭享$2優惠　團體無所適從盼增支援

政府今日（28日）公布由明年8月25日起，所有60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」才可享用二元乘車優惠，意味著殘疾人士如年滿60歲亦需要使用樂悠咭，與去年稱65歲以下殘疾人士可繼續使用已加註「殘疾人士身分」個人八達通享用二元乘車優惠有變。



香港復康聯盟總幹事陳希隆表示，對殘疾人士而言，毋須任何動作就可續享二元乘車優惠一定是最方便，但明白政府防止不合資格人士使用二元乘車優惠而改變政策，他希望當局可以提供更多支援予殘疾人士換咭。



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復康聯盟稱去年曾查詢殘疾人士需否換咭 當時獲覆不需要

翻查資料，當局去年將合資格享用二元優惠計劃年齡由65歲下調至60歲時，曾表明65歲以下殘疾人士仍可繼續使用個人八達通，與今日最新安排出入。香港復康聯盟總幹事陳希隆表示，聯盟在去年年中已有向勞福局查詢殘疾人士需否換咭，當時獲得的回覆是不需要，直至今日看當局新聞公告才獲悉殘疾人士要換咭。

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殘疾人士不少屬隱蔽個案 當局須設法通知

他續指，對殘疾人士而言，毋須做任何動作就可以繼續享用二元乘車優惠一定是最方便，但明白政府以防不合資格人士使用二元乘車優惠而改變政策。他又指，殘疾人士不少為隱蔽個案，故今次有如此更改，政府必需要盡量接觸殘疾人士告知相關資訊，如在公屋屋邨或房署辦事處接觸相關人士。

倡關愛隊等組織協助殘疾人士換咭

他又指，雖然申請「樂悠咭」可以經表格或是網上申請，但對殘疾人士亦很困難，「要剪剪貼貼、要簽名，對佢哋嚟講都唔容易」，希望政府可以派出如關愛隊等組織協助殘疾人士換咭。

香港復康聯盟主席張健輝。（資料圖片／高仲明攝）

香港復康聯盟顧問張健輝指出政府的說法有出入反映當時推出政策是未有深思熟慮，或會令市民無所適從。他續指，當時因應政府稱毋須換卡，故曾呼籲朋友不要換卡，以免增加政府行政成本，但未有想到最終政府更改計劃。

不過，他同意，申請「樂悠咭」後毋須再為「殘疾人士身分」的個人八達通每兩年續期，無疑是更加方便，亦明白政府想統一計劃要求也是無可厚非。他亦指，以自己協助朋友申請「樂悠咭」的經驗，認為8個月的換卡時間足夠，「整樂悠咭都唔算好困難。」

社署資助社區支援服務單位將處理相關查詢及協助申請

就殘疾人士申請樂悠咭事宜，當局指會善用地區和服務網絡，便利和協助合資格殘疾人士申請，包括106間受社署資助的殘疾人士社區支援服務單位均會派發樂悠咭宣傳單張及申請表、處理相關查詢及協助中心會員／殘疾人士申請。社署亦會邀請接受社署資助計劃下的「殘疾人士／病人自助組織」從不同途徑接觸其60歲或以上會員，鼓勵及協助他們申請樂悠咭。