青年聲稱陷販毒冤獄囚5年　女大狀涉妨礙司法公正裁罪脫

青年馬家健涉販毒案被捕，他原本稱會承認企圖販毒罪，案件交付高等法院聆訊時，馬卻稱遭師爺遊說認罪，以換取同案另一被告可獲撤控。他否認指控罪，經審訊一度被裁定罪成，並判囚23年，後來上訴得直，服刑5年後獲釋。馬出獄指稱當年曾代表他的女大律師張曉惠，有要求過他抄寫口供。該女大律師否認串謀妨礙司法公正，案件早前經審訊後，今在區域法院裁決，法官裁定女律師張曉惠罪名不成立。



法官張潔宜在裁決理由指，她不接納主要證人馬家健的證供，亦對女被告張曉惠的說法有保留，故未能確定案發時的會面情況，未能肯定張是否上述串謀協議的一員，認為控方未能在毫無合理疑點下，證明張犯了本案的控罪，故裁定她罪名不成立。



張官又稱，從同意事實及該海關處理過程所見，可以肯定師爺陳強利，及另一名涉與販毒案有關的男子洪智勤等人，必然達成了協議，目的是令洪可免被檢控。



女被告張曉惠（35歲，大律師），否認1項串謀妨礙司法公正罪。同案被告、「師爺」陳強利早前承認同一控罪，被判囚3年。

女大律師張曉惠。(劉安琪攝)

借住址予洪收包裹而涉販毒案

馬家健早前供稱，他於2016年7月借出住址幫洪智謙收取包裹，並將拎取包裹的郵卡交給洪的朋友後，對方給他1000元。其後，馬因販毒和洪一同被海關拘捕。馬父到收押所探望他時透露，早前經洪胞弟介紹下曾與陳強利見面。

陳建議馬認罪以減輕刑期

2017年1月，馬首次在法院地牢和陳、被告見面，期間曾解釋控罪元素、刑期等；及至第二次見面，陳表示馬的案件「好難打」，相反針對洪的證供十分薄弱。陳又建議馬為了減輕刑期，「唔好拖佢（洪）落水」，因為案件牽涉越多人就越嚴重。

馬指被告在第四次會面要求他抄口供

馬當時認為：「既然無得打，梗係盡量減低刑期。」故簽署了一份類似認罪協議書的文件；於第四次會面中，被告叫馬抄寫由其提供的一份口供，意指涉案包裹與洪無關。

囚友提醒開始質疑律師團隊

馬於同年8月28日認罪，後來在囚友提醒下，馬開始質疑他的律師團隊做法並不是幫他，而是在幫洪洗脫罪名，又認為其案件的情況非如陳所言的差，故決定推翻答辯。控方之後問馬是否知悉，涉案鍾卓生律師行案發時除了代表馬外，另在一宗藏毒案中亦代表洪，馬表示不知道。

辯方盤問下承認家人收支費用不足

馬在接受辯方盤問時，承認為了換取一個較低的刑期，只要是對自己有利，他願意對法庭、海關及其代表律師說謊。辯方又指，洪弟曾多番探望馬，期間雙方達成「一招一放」協議。惟馬家人收取的費用不足，馬和洪弟因此有爭拗，而他亦最終推翻認罪，馬庭上均否認。

案件編號：DCCC 37/2022