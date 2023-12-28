今日必看8分鐘｜竊匪跳海逃走遭警落水追捕｜私家車中環連撞2巴士

屯門竊匪跳海逃走 警冒寒落水追捕﹕你走唔到，慢慢游過嚟

屯門區內接連發生懷疑爆竊案，警方於12月7日至27日期間接獲多宗報案，指在屯門一帶多間獨立屋被爆竊，共失約25萬元財物，遂派員進行埋伏行動，至昨晚發現兩名竊匪在黃金海岸作案，立即展開追捕。其中一名賊人跳海逃走，有警員冒寒落水追捕，同袍則在岸上包抄大叫﹕「你走唔到㗎啦，慢慢游過嚟啦！」賊人事後就擒。

私家車中環連撞2巴士 5人棄車跳上的士 遭拒載徒步跑

今日（28日）上午7時許，一輛黑色豐田MARK X 私家車沿民光街東行，駛至6號碼頭對開迴旋處時，先後撞到一輛城巴及一輛九巴，兩部巴士分別車尾及右邊車頭損毀，幸無人受傷。私家車安全氣袋彈出，車頭泵把凹陷甩脫，車上5人棄車逃走，欲截乘的士離開。醒目的士司機察覺異樣拒絕開車，並致電報警，最終各人落車徒步逃去，警方正展開追查。

赤鱲角航膳西路地勤設備公司 男工被升降台凌空夾住 傷重不治

今日（28日）中午12時49分，赤鱲角航膳西路7號一間地勤設備公司發生奪命工業意外。警方接獲男工的同事報案，指一名33歲姓李男工懷疑被困在一廢棄的特別用途車輛下，昏迷不醒。至下午2時許，消防員將事主救出，惟在場醫生證實事主傷重不治。警方經初步調查指，李男為外判維修商，在上址切割一輛4米乘12米廢棄的特別用途車輛期間，被意外墮下的部件壓到受傷。據了解，墮下的部件為升降平台。

粉嶺圍命案│警西九高鐵站再拘一男 共4男落網3人已提堂

一名姓許（22歲）內地碩士生於交友App認識朋友，上周六（23日）到粉嶺圍參與派對後被發現臥屍村內空地，全身凍僵發紫，疑被人注射冰毒，及後被棄屍。早前被捕的3名男子已於今早在粉嶺裁判法院提堂。警方昨日（27日）晚上約6時30分在高鐵西九龍站拘捕一名25歲姓萬本地男子，涉嫌阻止合法埋葬屍體，他現正被扣留調查。據悉，被捕男子同樣於交友App中認識案中人士，事發後他前往內地，昨日回港時在西九龍站被捕

新娘潭路豐田跑車撞塌燈柱 車身變形 女乘客被困逾一小時

大埔發生車禍。28日凌晨零時許，據報一輛私家車，沿新娘潭路行駛，途至近大美督抽水站附近時，突然失控撞向路邊一個臨時巴士站牌、繼而左邊車身撼向一條燈柱，車身登時呈「V字」變形，車頭嚴重損毀，巴士站牌底座則將私家車擱起。

深圳灣貨櫃碼頭對出海面現浮屍 警方接內地通報赴現場

今日（28日）上午8時36分，警方接獲內地通報，指在深圳灣貨櫃碼頭對出海面發現一具浮屍，正往本港海域飄浮。警方及消防小艇到場，撈起一具男性屍體，年約30歲，現正送往屯門滅火輪碼頭作進一步調查。

大學生疑遭利誘以泰達幣洗黑錢涉款過億元 吳傑莊籲加強監管

虛擬資產「洗黑錢」的案件再現，選委界立法會議員吳傑莊成立的「反詐騙大聯盟」，近日接獲5至6名青年求助，懷疑受利誘協助他人在無牌交易所，出售不明來歷的虛擬資產圖利，大部分是「泰達幣」，涉款過億元，每宗交易可賺取幾萬元，最後銀行發現可疑交易，取消和封鎖事主戶口。吳傑莊要求政府加強監管虛擬資產找換店，宣傳和教育市民提高警惕。

人造鑽扮天然鑽價值誇大100倍 破跨國洗黑錢涉款5億 海關拉4人

不法份子透過跨國鑽石貿易清洗黑錢，虛報人造鑽石為天然鑽石，誇大價值100倍，透過印度設立的貿易公司滙款來港，涉及款項5億元。本港海關及印度當局合共拘捕8人，包括集團主腦及骨幹成員。

深圳地鐵8號線開通民眾瘋打卡 港人：可惜錯過剪綵，最想歎海鮮

被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期，昨日（27日）正式開通運營，開通第二日人氣站點大梅沙已經擠滿民眾打卡，亦有不少港人經蓮塘口案首次體驗新線路。港人梁先生也和一眾好友在大梅沙站拍照打卡，他笑言，原來打算今天來剪綵，結果8號線提早一天開通，錯失機會。