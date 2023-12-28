北都發展｜發展局原址換地放寬至擁9成私地可申請　增2宗達門檻

發展局今（28日）宣布「加強版傳統新市鎮發展模式下」修訂安排，優化原址換地安排，除原有古洞北／粉嶺北，以及洪水橋／厦村的新發展區外，擴展至所有新發展區，即北部都會區，包括元朗南、新田科技城等，並由原來要求發展商擁有土地範圍內所有私人土地，放寬至擁有九成即可申請換全幅土地，其餘一成由政府介入收地再批予申請人，但申請人須按政府要求在發展區內興建指定公共設施，並須全盤為受影響的業權人作出補償，也要就其他土地補十足地價。



發展局發言人表示，以原址換地方式可加快發展，減省政府收地再拍賣的成本及時間，提早取得地價收入，改善現金流。該局指，古洞北粉嶺北接獲的18宗原址換地申請，只有7宗達到門檻，拆牆鬆綁後再有2宗達標，可審批其申請。



發展局今宣布「加強版傳統新市鎮發展模式下」修訂安排，優化原址換地安排，擴展至其他新發展區，包括元朗南、新田科技城等。（資料圖片／諮詢網站圖片）

私地擁九成及不少於4000平方米 政府可介入餘下一成

在現行原址換地安排下，只適用於古洞北/粉嶺北，以及洪水橋/厦村新發展區，但就商業用地發展商須持有發展範圍內全部私人土地，或不少於4,000平方米住宅土地，才可申請原址換地。

施政報告早前已預告會擴大原址換地安排至所有新發展區，包括元朗南、新田科技城、新界北新市鎮、牛潭尾 、馬草壟、流浮山、尖鼻咀、白泥地區等。發展局今公布相關優化方案，放寬門檻指發展商只需擁用地內九成私人土地，住宅用地則須同時符合不少於4,000平方米土地要求，政府會處理其換地申請，介入收回餘下一成的第三方土地，再批予申請人以發展整幅用地。

受惠的申請人，須按政府要求提供指定公共設施，例如休憩用地、道路、公共運輸交匯處及康樂設施等，申請人亦須向政府繳付十足市值的補地價，但相應也允許申請人在補地價中扣減建造公共設施涉及成本，發展商也要支付受影響用地佔用人的賠償。

現時古洞北/粉嶺北共接獲18宗原址換地申請，其中7宗達到門檻正處理其申請，另有2宗在今次放寬後達到目標要求。圖為古洞北新發展區構想圖。（發展局圖片）

受影響人士可選擇發展商或政府的賠償方案 包括上樓

發展局發言人指，發展商收地或會遇到其他第三方土地，例如祖堂地，申請換地或遇到困難。該局平衡過小眾用地佔用人利益及發展需要後，決定放寬至擁九成私人土地即可申請換地，獲批後政府會介入收地。

發言人稱，受影響用地佔用人可選擇兩種方法獲得賠償，一是發展商開出的賠償條件；二為政府收地賠償，包括賠錢或「上樓」。「上樓」包括按其經濟入息審查等條件，選擇房委會出租公屋或不需經濟入息的房協可租或購置的專用安置屋邨。

發言人補充，倘佔用人選擇政府賠償方案，政府會以最高標準、即購入房協屋邨單位計算，計及地價、建造成本及行政費用，向發展商索取賠償。問及會否因新安排需增加興建專用安置屋邨，發言人指：「暫時睇唔到有咁大需求。」

若收地涉祖堂地 政府亦可收回：合情合理合法

問及是否會令祖堂地、小型土地佔用人利益受損，發言人強調屬「合情、合理、合法」，並符合社會利益，又指即使申請不成功，相關土地也會由政府收回。發言人強調，自施政報告提出優化原址換地方案，多方也有所爭議，故九成是平衡各方利益後得出的決定，「唔可以太低，一個高水平都比較站得住腳，會再睇反應檢討。」

新田科技城。（諮詢網站圖片）

發言人又說，相關安排即時生效，現時古洞北／粉嶺北共接獲18宗原址換地申請，其中7宗達到門檻正處理其申請，9宗因不達標已被拒絕或由申請人撤回，另有2宗在今次放寬後達到目標要求，會通知再處理其申請。

政府提早獲得地價收入

發展局稱，原址換地有利於加快發展，又以2017年一宗古洞北／粉嶺北原址換地個案為例，相關發展區已於去年入伙，倘由政府2019年收地並在2021年拍賣，料至少要到2026至2027年落成。該局亦指相關發展會由政府作主導，包括視乎該區規劃要求發展商加入特定公共建設等。

該局又說，原址換地可節省收地1,300元呎價，換地時申請人需向政府補地價，可提早獲得地價收入，加快政府現金流；同時希望在符合政府規劃要求下，容許土地業權人更廣泛參與新發展區發展。

新田科技城用地 政府可話事

今次換地計劃擴展至所有新發展區，其中就新田科技城創科用地，發展局早前透露擬為有意落戶的龍頭企業提供彈性，考慮用直接批地方式吸引其來港。該局發言人表示，政府以產業主導發展，重申產業用地由政府「話事」，會視乎政策規劃按不同安排批出土地，創新科技及工業局正審視新田科技城300公頃創科用地。

發展局補充，可供申請換地的用地，會由政府指定土地，再開放予發展商申請，會按每個發展區實施情況及相關政策局政策考慮，決定可供申請換地的用地及詳細要求或準則。