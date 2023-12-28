發展局擴原址換地安排　放寬至擁9成私地可申請 　多2宗達門檻

發展局今（28日）宣布「加強版傳統新市鎮發展模式下」修訂安排，優化原址換地安排，除原有古洞北／粉嶺北，以及洪水橋／厦村的新發展區外，擴展至所有新發展區，即北部都會區，包括元朗南、新田科技城等，並由原來要求發展商擁有土地範圍內所有私人土地，放寬至擁有九成即可申請換全幅土地，其餘一成由政府介入收地再批予申請人，但申請人須按政府要求在發展區內興建指定公共設施，並須全盤為受影響的業權人作出補償，也要就其他土地補十足地價。



發展局發言人表示，以原址換地方式可加快發展，減省政府收地再拍賣的成本及時間，提早取得地價收入，改善現金流。該局指，古洞北粉嶺北接獲的18宗原址換地申請，只有7宗達到門檻，拆牆鬆綁後再有2宗達標，可審批其申請。

