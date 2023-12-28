非洲豬瘟｜元朗新田豬場爆疫　約1100隻豬須銷毀　個多月內第四宗

漁護署今日（28日）公布，在一個元朗新田豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，正安排盡快銷毀場內全部約1,100頭豬隻，銷毀行動預計本星期內開始。



漁護署今日公布，在一個元朗新田豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻。 （資料圖片）

即時禁止該豬場出豬 本周內開始銷毀場內逾千頭豬隻

漁護署表示，昨日（27日）巡查元朗新田一持牌豬場，從25頭豬隻中抽取樣本作檢測，結果發現20頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，本署正安排盡快銷毀場內全部約1,100頭豬隻，銷毀行動預計本星期內開始。

署方續指，已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知本署。漁護署亦會安排人員巡查有關豬場三公里內的八個豬場，並為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。

三公里外其他豬場無異常情況

為審慎起見，漁護署已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。至於三公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員正分階段巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

署方強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無須擔心。漁護署亦已安排舉辦座談會，向豬農提供針對性的非洲豬瘟防控措施及生物保安建議，以加強業界對非洲豬瘟的警覺，共同防範非洲豬瘟進一步傳播。同時，為加強豬農對非洲豬瘟病徵的認識以及早察覺並通報豬隻的異常狀況，漁護署已推出《非洲豬瘟個案呈報指引》，協助豬農偵察疑似個案，及早呈報並作出適當跟進。

另外，署方表示個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。

食物環境衞生署及漁護署亦會繼續嚴格執行內地活豬運輸車及本地活豬運輸車在屠房的清潔及消毒，減低非洲豬瘟交叉感染的風險。內地活豬運輸車及本地活豬運輸車每次離開上水屠房前須徹底清潔消毒，兩者的清潔消毒地點在分隔的專用位置。上水屠房亦已即時加強設備及人手以進行兩者的清潔消毒工作，因此屠房無須關閉或銷毁其他豬隻。

由於銷毀程序需時，漁護署稍後會在該署網頁www.afcd.gov.hk每日更新有關行動的情況，方便公眾查閱。